일반

"시민의 꿈을 현실로"…고양시, 평생학습강좌 마지막 학기 운영

이종구기자

입력2025.09.10 13:50

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 11일 개강
19일부터 고양시 평생학습포털서
온라인 신청 가능

지난 상반기·여름학기·하반기를 거쳐 시범 운영된 고양특례시 평생학습 강좌 5대 테마(DREAM) 기반 3단계(기초-심화-실습) 학습과정(트랙)이 오는 10월 11일부터 마지막으로 운영된다.

고양시, 평생학습강좌 마지막 학기 본격 운영. 고양특례시 제공

고양시, 평생학습강좌 마지막 학기 본격 운영. 고양특례시 제공

원본보기 아이콘

시민들은 이번 학기를 통해 이론부터 심화, 실습까지 이어지는 체계적인 학습 여정을 마무리하게 된다.


5대 핵심 테마 기반의 강좌는 단계별로 처음 배우는 사람도 부담 없이 참여할 수 있도록 구성됐으며, 수강생들이 배운 내용을 일상생활에서 활용하고 나아가 취창업까지 도전할 수 있도록 실용적 교육 강좌들로 마련해 운영하고 있다.

올해 마지막 평생학습 강좌는 10월 11일부터 12월 5일까지 약 2개월간 진행되며, 학습 성격과 내용에 따라 백마 화사랑 등 다양한 공공시설에서 운영된다.


접수는 19일부터 해당 강좌 개강 일주일 전까지 고양시 평생학습포털에서 온라인으로 신청할 수 있다. 참가비는 강좌별로 상이하나 1회 차 기준 최소 3000원부터 시작한다.


시 관계자는 "기초-심화-실습으로 이어지는 3단계 학습과정(트랙)의 마지막 학기인만큼 시민 여러분께 처음부터 끝까지 알찬 학습 기회를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
