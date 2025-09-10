"시민의 꿈을 현실로"…고양시, 평생학습강좌 마지막 학기 운영

10월 11일 개강

19일부터 고양시 평생학습포털서

온라인 신청 가능

지난 상반기·여름학기·하반기를 거쳐 시범 운영된 고양특례시 평생학습 강좌 5대 테마(DREAM) 기반 3단계(기초-심화-실습) 학습과정(트랙)이 오는 10월 11일부터 마지막으로 운영된다.

시민들은 이번 학기를 통해 이론부터 심화, 실습까지 이어지는 체계적인 학습 여정을 마무리하게 된다.

5대 핵심 테마 기반의 강좌는 단계별로 처음 배우는 사람도 부담 없이 참여할 수 있도록 구성됐으며, 수강생들이 배운 내용을 일상생활에서 활용하고 나아가 취창업까지 도전할 수 있도록 실용적 교육 강좌들로 마련해 운영하고 있다.

올해 마지막 평생학습 강좌는 10월 11일부터 12월 5일까지 약 2개월간 진행되며, 학습 성격과 내용에 따라 백마 화사랑 등 다양한 공공시설에서 운영된다.

접수는 19일부터 해당 강좌 개강 일주일 전까지 고양시 평생학습포털에서 온라인으로 신청할 수 있다. 참가비는 강좌별로 상이하나 1회 차 기준 최소 3000원부터 시작한다.

시 관계자는 "기초-심화-실습으로 이어지는 3단계 학습과정(트랙)의 마지막 학기인만큼 시민 여러분께 처음부터 끝까지 알찬 학습 기회를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



