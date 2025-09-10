경기G한우페스타, 13~14일 파주임진각 평화누리공원서 열려

경기도 축산물의 맛·우수성 알리기 위해

무료시식·최대 30% 할인판매 진행

경기도 우수축산물 홍보와 소비 촉진을 위해 마련된 '2025 경기G한우페스타'가 13일과 14일 양일간 파주 임진각 평화누리공원에서 열린다.

경기G한우페스타 포스터. 경기도 제공

경기도가 후원하고 농협경제지주(주)경기본부가 주최·주관하는 이번 '경기G한우페스타'는 도내 시군 및 축산관련 단체 등이 참여한다. 경기도 우수축산물을 비롯한 지역 농·특산물을 시식·할인판매하고, 축산장비와 기자재 전시, 도민 장기자랑, 체험이벤트 등 다양한 볼거리와 먹거리, 즐길거리를 제공할 예정이다.

'경기 우수축산물 시식 및 판매코너'에서는 G마크 등 도내 우수축산물에 대한 무료시식 제공과 고품질의 축산물을 최대 30% 저렴하게 구매할 수 있는 특별할인 판매가 진행되며, 현장에서 직접 구입한 고기를 구워 먹을 수 있는 구이존도 운영한다.

특히 올해는 도민이 함께 즐길 수 있는 말 먹이주기 체험, 페이스페인팅, 캐리커쳐, 동물목걸이 만들기, 인생네컷 등 다양한 체험 프로그램을 마련했다.

또한 '제57회 경기도 한우경진대회'가 함께 열려 본선에 진출한 경산1, 2, 3부 12마리의 한우가 심사를 통해 우승을 겨루는 볼거리도 선사한다. 한우경진대회는 수입개방 등 어려운 환경 속에서도 최고의 한우를 생산한 축산농가를 격려하고 가축개량을 촉진하여 경쟁력 있는 축산농가를 양성하기 위한 행사다.

한편 지역사회와 축산업계의 행복한 동행을 위한 '축산물 나눔행사'도 진행된다. 대한한돈협회에서 경기도사회복지협의회에 7000만원 상당의 한돈을 기부해 긴급생계위기 대상자 등 생활에 어려움을 겪고 있는 이웃들에게 나눔의 가치를 실천한다.

신종광 경기도 축산정책과장은 "경기G한우페스타는 질 좋은 한우를 합리적인 가격으로 제공해 도민에게 경기도 축산물의 우수성을 널리 알리고, 축산농가에는 소비촉진을 통한 소득향상을 도모하는 등 도민과 축산농가가 함께 즐기고 상생하기 위한 자리"라며 "많은 분이 오셔서 경기도 축산물의 뛰어난 맛과 품질을 직접 경험하시길 바란다"고 말했다.





의정부=이종구 기자



