장금용 창원특례시장 권한대행, 국회 방문 국비확보 고군분투

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.08 16:25

"국정과제 및 정부예산안 발표에 따라
국회 정기회 마무리까지 총력전 펼칠 것"

장금용 경남 창원특례시장 권한대행이 8일 '서울 국회의원실'을 방문해 현안 사업을 건의하는 등 시 주요 과제 해결과 국비 확보에 나섰다.

장금용 창원특례시장 권한대행, 세종이어 서울 국회 방문.

장금용 창원특례시장 권한대행, 세종이어 서울 국회 방문.

국회의원실 방문에 앞서 서울 인근 식당에서 보좌진과의 간담회도 개최, 정부의 국정과제 발표에 따른 시 연관사업 조기 가시화 방안을 논의하는 한편, 정부예산안에 미·일부 반영된 사업을 분석하고 국회 심의 단계에서 반영하는 전략도 함께 고민했다.


이날 국회의원실에 건의된 사업은 현안 과제 29개와 내년 국비 확보 필요사업 28개 등 총 57건으로 국정과제와의 연계성, 정부예산 중점투자 방향, 시정 운영 방향 등을 종합적으로 분석해 선별된 과제들이다.

주요 내용으로는 ▲방산 부품연구기관 설립 근거 마련 ▲수소특화단지 지정 ▲자유무역지역법 추가개정 ▲방위·원자력 융합 국가산단 조성 ▲창원국가산단 문화선도 산단 조성 등 주력산업 고도화 분야 ▲KTX 증편, 운행시간 조정 ▲2차 공공기관 이전촉구 및 창원 유치 ▲특례시 지원 특별법 조속 제정 ▲자율통합지원금 재연장 ▲마산지역 인구감소지역 지정 등 자치분권 기반의 균형성장에 부합하는 과제들이다.


아울러, 북극항로 개척을 위한 전진기지로의 선도적인 역할을 준비하기 위해 ▲진해 트라이포트 기반 국제물류 특구 조성 ▲제5차 국가철도망 구축계획 신규사업 반영 ▲진해신항 항만배후단지 조성 ▲부산항만공사(BPA) 항만위원회 추천권 동수 배분 등 항만물류도시 인프라를 구축하는 사업도 선별 건의했다.


장금용 창원특례시장 권한대행은 "국정과제 및 정부 예산안이 발표됨에 따라, 지역 국회의원실과 협력을 더욱 공고히 하여 국회 정기회 마무리까지 총력 대응할 계획이다"며 "당면 현안 해결과 창원의 지속 가능한 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

앞서 장 권한대행은 지난 8월 22일 세종 지방시대위원회 및 중앙부처 방문한 바 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
