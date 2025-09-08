'안성시 청년축제' 20일 한경국립대서 개최

경기도 안성시는 청년의 날을 기념해 '2025 안성시 청년축제를 오는 20일 한국국립대학교 운동장에서 개최한다.

축제는 메인무대 프로그램과 4개 체험 존으로 구성돼, 쉬고 즐기며 서로 연결되는 참여형 축제로 꾸며진다.

메인무대는 ▲식전공연 ▲개막식 ▲안성청년가왕 본선 ▲토크콘서트 ▲청년독립영화 상영 및 폐회 순으로 진행된다. '안성청년가왕'에는 20팀이 참가한 예선을 거쳐 본선에 오른 6팀이 경연한다.

토크콘서트에서는 개그맨 김영희 씨가 '청년 고민 타파'를 주제로 소통의 무대를 선보인다. 폐막 프로그램으로는 청년독립영화 '너를 건너는 시간'을 상영한다.

현장은 ▲대학생 ▲체험 ▲플리마켓 ▲푸드 등 4개 존으로 운영한다. 대학생 존에서는 한경국립대, 한국폴리텍대 반도체융합캠퍼스, 동아방송예술대, 중앙대 다빈치캠퍼스가 참여해 학교 홍보 및 체험 부스를 마련한다.

체험 존에서는 청년정책 안내, 취업지원, 스트레스 측정, 퍼스널컬러·뷰티, 타로, 인생네컷, 드론축구, 경제교육, 게임 등 12개 프로그램이 선보인다.

플리마켓 존에서는 공개모집을 통해 선정된 청년셀러 20팀이 수공예·디자인 굿즈, 생활소품 등을 전시 판매한다.

김보라 안성시장은 "청년이 직접 기획하고 참여하는 축제를 통해 쉼과 도전, 연결의 경험을 확장하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>