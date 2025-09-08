[특징주]수도권 주택공급 대책에 금호건설 등 건설주 급등

공공주도 방식, 중견사 중심 강세

정부 수도권 주택 공급 대책 발표에 건설주가 8일 장 초반 강세를 보인다. 특히 공공 주도 공급 기조가 강화되면서 금호건설 등 중견 건설사 주가가 10% 넘게 오르고 있다.

이날 오전 10시 12분 기준 유가증권시장에서 금호건설 금호건설 002990 | 코스피 증권정보 현재가 4,120 전일대비 390 등락률 +10.46% 거래량 694,539 전일가 3,730 2025.09.08 10:51 기준 관련기사 금호건설, 남양주 공공주택사업 우선협상대상자 선정"50%라도 버틸 힘 생겼다"…건설·부동산업계, 정부 미분양 매입에 숨통금호건설, '서울 연신내역 도심 공공주택 복합사업' 우협대상자 선정 전 종목 시세 보기 close 주식은 전 거래일 대비 10.32% 오른 4115원에 거래되고 있다. 주가는 3830원으로 출발해 장중 한때 4340원까지 치솟았다.

동부건설 동부건설 005960 | 코스피 증권정보 현재가 6,130 전일대비 450 등락률 +7.92% 거래량 173,676 전일가 5,680 2025.09.08 10:51 기준 관련기사 "3~4곳 추가 부도"…정리대상 된 중견 건설사 [건설위기 보고서]"50%라도 버틸 힘 생겼다"…건설·부동산업계, 정부 미분양 매입에 숨통집값 잡을까 민심 잡을까…SOC로 경기 잡을까 [건설위기 속 대선] 전 종목 시세 보기 close (5.99%) 태영건설 태영건설 009410 | 코스피 증권정보 현재가 1,904 전일대비 102 등락률 +5.66% 거래량 1,221,864 전일가 1,802 2025.09.08 10:51 기준 관련기사 태영건설, 981억 규모 부산항 진해신항 방파호안 공사 수주태영건설, 킨텍스 앵커호텔 건립공사 실시설계적격자 선정삼성물산, 12년 연속 건설업계 '왕좌' 굳건…현대 2위, 대우 3위 전 종목 시세 보기 close (5.72%) 한신공영 한신공영 004960 | 코스피 증권정보 현재가 8,150 전일대비 370 등락률 +4.76% 거래량 43,486 전일가 7,780 2025.09.08 10:51 기준 관련기사 "3~4곳 추가 부도"…정리대상 된 중견 건설사 [건설위기 보고서]"50%라도 버틸 힘 생겼다"…건설·부동산업계, 정부 미분양 매입에 숨통"공사 끝내고 돈 떼일 걱정 던다…하도급법 개정안, 연쇄부도 방패" 전 종목 시세 보기 close (4.50%) 코오롱글로벌 코오롱글로벌 003070 | 코스피 증권정보 현재가 9,250 전일대비 310 등락률 +3.47% 거래량 8,776 전일가 8,940 2025.09.08 10:51 기준 관련기사 "3~4곳 추가 부도"…정리대상 된 중견 건설사 [건설위기 보고서]코오롱글로벌, 계열사 MOD·LSI 흡수합병…"재무 개선·포트폴리오 확장"코오롱글로벌, 청주 동남지구 마지막 분양 '하늘채 에디크' 청약 접수 전 종목 시세 보기 close (3.47%) 등도 나란히 급등 중이다.

전날 정부가 수도권에 총 135만가구를 공급하는 부동산 대책을 발표하면서 건설사 수주 확대 기대감이 반영된 것으로 보인다. 정부는 우선 2030년까지 수도권에 매년 신규 주택 27만가구 착공을 추진할 방침이다.

이와 함께 정부는 한국토지주택공사(LH)가 주택용지를 민간에 매각하지 않고 직접 시행하며 민간 건설사는 시공만 하도록 사업구조를 개편했다. 업계에서는 가격 경쟁력 측면에서 중견 건설사가 대형사보다 사업 수주에 유리할 것으로 보고 있다.

특히 금호건설은 의왕·군포·안산, 남양주 왕숙, 하남 교산, 광명 학온 등 3기 신도시 민간참여 공공주택사업에서 연달아 우선협상대상자로 선정된 데 이어 서울 은평구 연신내역 도심 복합개발 사업까지 확보하며 공공주택 사업 수주를 확대하고 있다. 이는 향후 실적 개선의 핵심 동력으로 꼽히고 있다.

앞서 박세라 신영증권 연구원은 "금호건설의 올해 상반기 누적 수주액은 8470억원에 달하며, 민간참여사업의 연내 본계약 체결로 올해 수주금액이 당초 계획한 2조7000억원을 넘어설 전망"이라며 "영업이익도 가이던스 210억원을 넘어 407억원을 기록할 것으로 예상된다"고 분석했다. 금호건설은 지난해 4분기부터 3개 분기 연속 흑자 기조를 유지하고 있다.





