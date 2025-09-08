카카오페이, HD현대일렉과 '안전페이포인트' 연동시스템 구축

임직원 안전포인트 편의성 강화…B2B 사업확장

카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 51,500 전일대비 100 등락률 +0.19% 거래량 338,492 전일가 51,400 2025.09.08 11:03 기준 관련기사 카카오페이로 에어비앤비 예약하면 10% 할인…국내 결제사 최초카카오페이, '오래오래 함께가게' 토로토로 성수 오픈[특징주]카카오페이, 오버행 우려에 급락…사법리스크도 여전 전 종목 시세 보기 close 포인트가 HD안전페이포인트와 연동된다.

지난 5일 울산 HD현대일렉트릭 사업장에서 진행된 카카오페이와 HD현대일렉트릭 업무협약식에서 양사 경영진들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 백승준 카카오페이 사업총괄 부사장, 이창호 HD현대일렉트릭 부사장, 이무덕 HD현대 사내협력회사 협의회장 대표. 카카오페이 AD 원본보기 아이콘

카카오페이는 HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 502,000 전일대비 15,000 등락률 -2.90% 거래량 45,842 전일가 517,000 2025.09.08 11:03 기준 관련기사 "전력기기, 美 추가 관세에도 어차피 대안 없다"[클릭 e종목]코스피, 주도주 부재에 각종 악재까지…반등은 언제쯤HD현대 2분기 영업이익 1조1389억원…전년比 29.4%↑ 전 종목 시세 보기 close 과 이런 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.

협약으로 양사는 HD현대일렉트릭 임직원의 안전 활동에 대한 인센티브인 HD안전페이포인트와 카카오페이포인트를 연동하는 시스템을 구축한다.

HD현대일렉트릭과 사내 협력사 임직원은 HD안전페이포인트를 카카오페이포인트로 전환해 쓸 수 있게 된다.

카카오페이는 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 505,000 전일대비 8,000 등락률 -1.56% 거래량 52,704 전일가 513,000 2025.09.08 11:03 기준 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 3200선 재탈환…코스닥도 1% 넘게 올라[이주의 관.종]미국발 훈풍에 돛단 조선업…조선기자재 주목코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지 전 종목 시세 보기 close , HD현대삼호에 이어 HD현대일렉트릭과 제휴를 맺으며 기업 간 거래(B2B) 사업 확장에 박차를 가하게 됐다.

개방형 포인트 제휴로 협력 기업은 임직원 복지 향상 및 인센티브 지급의 효율성을 높이고 카카오페이는 카카오페이포인트의 사용자 경험과 유통망을 확장한다.

백승준 카카오페이 사업총괄 부사장은 "카카오페이의 폭넓은 결제 생태계와 HD현대일렉트릭의 선진적인 안전 경영 문화가 만나 임직원 복지 향상이라는 시너지를 창출할 것으로 기대한다"고 말했다.

윤후진 HD현대일렉트릭 최고안전책임자(CSO) 상무는 "이번 제휴를 비롯해 안전 인식 개선, 역량 강화 교육 및 안전 강화 캠페인 등을 통해 안전한 산업 현장을 조성하는 데 힘쓰겠다"고 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>