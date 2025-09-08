전자담배 덜 해롭다?…"기상 후 5분 만에 잡는다" 니코틴 중독 심각

아침 첫 흡연 5분 내, 액상 전자담배 최다

신종담배 맞춤형 금연 평가 지표 필요

'덜 해롭다', '냄새가 적다', '금연에 유리하다'는 인식으로 궐련형·액상형 전자담배를 찾는 흡연자가 늘고 있다. 그러나 이런 신종담배가 오히려 일반 담배보다 니코틴 의존도를 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

8일 보건복지부의 의뢰로 한국금연운동협의회가 수행한 '신종담배 확산에 따른 흡연 정도 표준 평가지표 개발 및 적용 연구'에 따르면 일부 니코틴 의존 지표에서 전자담배 사용자들의 중독 수준이 궐련 흡연자보다 더 높게 나타났다. 연구는 20~69세 흡연자 800명(궐련 단독 400명, 궐련형 전자담배 단독 100명, 액상형 전자담배 단독 100명, 다중사용자 200명)을 대상으로 진행됐다.

핵심 지표 중 하나인 '기상 후 첫 흡연까지 걸리는 시간'에서 '5분 이내에 담배를 피운다'고 응답한 비율은 액상형 전자담배 단독 사용자가 30.0%로 가장 높았다. 궐련형 전자담배 사용자는 26.0%, 일반 담배 흡연자는 18.5%로 상대적으로 낮았다. 이는 잠에서 깨자마자 니코틴을 찾을 만큼 의존도가 전자담배 사용자에게 더 강하다는 의미다.

하루 흡연량을 비교하면 일반 담배 사용자의 경우 '11~20개비'를 피운다는 응답이 45.8%였고 궐련형 전자담배 사용자는 51.0%로 더 높았다. 액상형 전자담배 사용자는 '10회 이하'가 63.0%였으나 사용 방식이 달라 단순 비교는 어렵다.

문제는 현행 금연클리닉 등에서 쓰이는 표준 평가 도구(파거스트롬 테스트 등)로는 신종 담배의 특성을 제대로 반영하지 못한다는 점이다. 전자담배는 개비 단위가 아닌 사용 횟수, 시간, 니코틴 용액 농도 등이 변수로 작용하기 때문이다. 연구팀은 "기존 일반 담배 중심의 평가 도구만으로는 효과적인 금연 지원이 불가능하다"며 신종담배 사용자에게 적합한 새로운 표준 평가지표 개발이 필요하다고 강조했다.

결국 담배업계가 내세우는 '덜 해로운 대안'이라는 이미지와 달리 이번 연구는 신종담배가 결코 니코틴 중독에서 자유로운 선택지가 아님을 보여준다.





