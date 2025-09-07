박강수 마포구청장 "365일 열린 체육시설 확충"…구청장배 볼링대회 개최

서울 마포구는 7일 오전 박강수 구청장이 제25회 마포구청장배 볼링대회가 열린 마포구민체육센터 볼링장을 방문해 선수들을 격려했다고 밝혔다. 마포구와 마포구체육회가 주최하고 마포구볼링협회가 주관한 이번 대회에는 선수 180여 명이 참가해 센터를 뜨거운 열기로 채웠다.

마포구청장배 볼링대회에 참석한 박강수 마포구청장. 마포구 제공. AD 원본보기 아이콘

개회식에 참석한 박 구청장은 "마포구는 볼링을 포함한 여러 종목의 대회 개최와 동호인 활동 지원을 지속해오고 있으며, 체육시설 확충에도 힘쓰고 있다"며 "마포구민체육센터부터 시범 운영 중인 '마포365구민센터'까지 365일 열린 체육시설에서 언제든 활기찬 여가생활을 즐기시길 바란다"고 말했다.

이날 생활체육 발전에 기여한 유공자에게 표창을 수여됐으며, 경기는 개인전·단체전 올핀 3게임 방식으로 진행됐다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



