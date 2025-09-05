"작은 목소리도…" 담양군, '군민과 대화' 마무리

현장 행정으로 군민 중심 정책 강화

인프라 개선·생활안전 등 의견 청취

정철원 담양군수는 지난 6월 9일 담양읍을 시작으로 진행한 민선 8기 첫 '군민과의 대화'를 5일 마무리했다. 담양군 제공

전남 담양군이 지난 6월 9일 담양읍을 시작으로 진행한 민선 8기 첫 '군민과의 대화'를 5일 성황리에 마무리했다.

이번 군민과의 대화는 민선 8기 출범 이후 '군민과의 약속을 현장에서 실천한다'는 취지로, 군정의 주요 정책과 현안을 설명하고 주민 생활과 밀접한 문제를 군민과 함께 논의해 해법을 모색하는 데 초점을 맞췄다.

정철원 군수는 직접 마을을 찾아 주민들의 목소리를 듣고 군정 방향을 공유하기 위해 지난 3개월 동안 325개 마을을 방문하며 현장의 생생한 의견을 수렴했다.

대화는 마을별로 주민과 함께 모여 자유롭게 의견을 나누는 방식으로 진행됐으며, 정 군수가 직접 질의에 답변하고, 필요할 경우 관련 부서장이 동행해 세부 대책을 설명했다.

7월 집중호우로 일정이 잠시 중단되기도 했으나, 이후 일정을 조정해 기상이변 속에서도 끝까지 약속을 지켜내며 현장 중심 행정을 이어갔다.

현장에서 개진된 건의 사항은 농로·진입로 확포장, 용·배수로 정비 등 농촌기반 개선 요구가 가장 많았고, 잡목 제거와 방역, 경로당 불편 해소, 폐쇄회로텔레비전(CCTV)·가로등 설치 등 생활 밀착형 사안이 뒤를 이었다.

군은 즉시 해결이 가능한 사안은 현장에서 바로 조치하고, 중장기 과제는 관련 부서에서 면밀히 검토하고 있다. 아울러 추진 상황은 건의자에게 서면으로 알리고, 분기별 점검을 통해 완료 시까지 지속적으로 관리해 군민이 체감할 수 있는 변화를 만들어갈 방침이다.

군민들은 "군수가 직접 마을을 찾아와 대화한 것은 처음이다"며 반가움을 나타냈다. 특히 고령 어르신들과 평소 건의 기회가 적었던 주민들은 "작은 민원에도 귀 기울여줘 고맙다"고 입을 모았다.

정 군수는 "군민과의 대화는 군민 삶을 이해하고 함께 해결책을 찾는 과정이다"며 "앞으로도 작은 목소리도 놓치지 않는 현장 행정으로 군민 중심 정책을 추진하겠다"고 강조했다.

정 군수는 이어 "예산이나 시급성 문제로 모든 요구를 즉시 해결하지 못하는 점은 양해해 주시기 바란다"며 "건의된 사항은 끝까지 챙겨 반드시 해결될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



