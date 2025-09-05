한국여성기자협회, '공공·기업·미디어 성별 다양성' 주제 한일여성기자포럼 개최

韓日 여성기자·전문가 100여명 참석



한국과 일본의 여성 기자들과 전문가들이 한자리에 모여 '분야별 성별 다양성'을 주제로 이야기를 나눈다.

5일 한국여성기자협회(회장 하임숙)는 '한일 공공·기업·미디어의 성별 다양성'을 주제로 제 3회 한일여성기자포럼을 개최했다.

이날 오전 10시부터 프레스센터에서 진행된 포럼에서는 양국 여성 기자와 전문가 100여명이 참석해 '정·관계 여성 비율 세계 최하위 수준을 기록한 이유', '기업 내 유리천장과 고용 차별', '미디어에 드러난 여성 과소 대표성' 등 3개 세션에서 의견을 교환했다.

한국여성기자협회는 5일 서울 중구 한국프레스센터에서 '한일 공공·기업·미디어의 성별 다양성'을 주제로 제3회 한일여성기자포럼을 열었다. (맨 아랫줄 오른쪽부터) 마경희 한국여성정책연구원 선임연구위원, 김경선 전 여성가족부 차관, 권오남 한국여성과학기술단체총연합회장, 김병민 서울시 정무부시장, 이혜훈 한국여성의정 상임대표, 김효재 한국언론진흥재단 이사장. 한국여성기자협회.

먼저 정치 등 공공 부문 성별 다양성에 대한 논의가 이뤄졌다. 한국 측에서는 2024년 22대 총선에서 당선된 여성 국회의원 비율을 발제했다. 처음으로 여성 국회의원 비율이 20%를 넘었으나, 여전히 경제협력개발기구(OECD) 국가 평균인 34.0%보다 13.7%나 낮다는 것이다. 마경희 한국여성정책연구원 선임연구위원은 "성차별적 고정관념과 남성 중심 정치문화, 소극적 제도 설계가 원인"이라고 지목했다. 이를 극복하기 위한 대안으로 지역구 후보 30% 공천 의무화 등 제도 개선을 제시했다.

일본 민영방송 TBS의 미야모토 하루요 news23 편집장은 일본 여성 정치인이 겪는 성희롱 등 구조적 장벽에 대한 문제를 지적했다. 이어 지난 7월 일본 참의원 선거에서 극우 성향 참정당의 돌풍으로 드러난 백래시(변화에 대한 반발)' 현상도 짚었다. 미야모토 편집장은 "참정당 지지자는 67%가 남성이고, 70%가 젠더 평등 정책이 불필요하다고 생각한다"며 "경제 불안이 여성과 외국인 배제 논리로 이어지고 있다"고 강조했다.

이어지는 토론에서 전 여성가족부 차관을 지낸 김경선 한국공학대 석좌교수는 "여성 대표성 강화의 효용성을 입증하는 객관적 지표 발굴이 필수"라고 말했다. 오가와 미사 교도통신 사회부 차장은 "일본의 도도부현 판 젠더 갭 지수(지자체별 젠더 불평등 지수)처럼 지역별 성평등 수준을 가시화하는 것이 중요하다"고 지적했다. 윤정아 문화일보 정치부 차장은 "리더급 여성 정치인들은 동료 대장으로 인정받지 못하고 세력을 만들려 하면 기가 세다고 배척당하는 현실을 제도적으로 바꿔 나가야 한다"고 덧붙였다.

기업에서의 차별 어떻게 대처할 것인가

기업 속 성별 다양성을 논의하는 두 번째 세션에서는 윤훈상 삼정KPMG 전무가 발표자로 나섰다. 윤 전무는 한국 여성의 대학 졸업률은 남성을 앞선 지 오래됐지만, 성별 고용률이나 임금 등은 OECD 평균보다 훨씬 떨어지는 현실을 데이터로 공개했다. 그러면서 이사회 내 여성 비율을 확보하고, 다양한 가족친화제도를 운영 중인 롯데그룹과 여성 관리직 비율을 절반 이상으로 끌어올린 유니레버의 사례를 소개했다.

세키 유코 닛케이 아시아 부그룹장은 일본 경제계에 불고 있는 새로운 변화를 전했다. 보수적인 일본 기업 문화 속에서도 여성 이사가 없다는 이유로 의결권을 가진 기관투자가 상당수가 회장의 이사 연임에 반대표를 던졌던 캐논, 여성 임원 비율을 1년 만에 이례적으로 끌어올린 이토추 상사의 사례를 전달했다.

이어지는 토론에서 32년간 직장생활을 거쳐 기업 대표까지 오른 김혜주 롯데멤버스 대표이사는 수년째 최하위권인 한국의 유리천장지수의 심각성을 지적하면서 "현황을 지표화해 제도를 고치고 또 인식을 개선하는 해법"을 제안했다.

여성 기자 비율 늘었지만…더 깊은 고민 필요

이어지는 세션에서는 미디어의 성별 다양성에 대한 이야기가 이어졌다. 김수아 서울대학교 언론정보학과 부교수는 한국 언론의 성평등 현황을 여성 취재원 비중과 여성 기자 비율 중심으로 짚었다. 2023년 기준 뉴스 취재원은 여성(16.8%)보다 남성(78.5%)이 압도적으로 많은 것으로 나타났다. 김 교수는 "기자 집단이 취재원 다양화 노력을 해야 하고, 속보 경쟁이 아닌 심층취재 경쟁이 필요하다"고 말했다. 그러면서 "한국 여성 기자 비율은 증가하고 있으나 직무 분리가 여성 기자의 역량 발휘에 영향을 미치지 않도록 하는 구조적 개선이 중요하다"고 강조했다.

미시마 아즈사 아사히신문 수도권 뉴스센터장은 '젠더 평등 선언'을 바탕으로 한 아사히신문의 노력과 변화를 소개했다. 아사히는 기사에 등장하는 남녀 비율이나 여성 관리직 등용 수치 목표 등을 정해 정기적으로 젠더 평등 현황을 공표하고, 지난해엔 사내 젠더 가이드북도 대폭 개정했다. 미시마 센터장은 "이런 노력을 통해 이제 편집국에서 일상적으로 '이 표현은 젠더 관점에서 어떻게 생각하는가'와 같은 목소리가 들리게 됐다"고 자평했다. 오카모토 사나에 교토신문 보도부 차장은 "여성 취재원 비율을 높이기 위해서라도 미디어 내부의 여성 비율 상승은 필수적"이라고 덧붙였다.

한편 이날 포럼에는 이혜훈 한국여성의정 상임대표와 김효재 한국언론진흥재단 이사장, 김병민 서울시 정무부시장, 가와세 가즈히로 주한일본대사관 공보문화원장 등이 참석했다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr



