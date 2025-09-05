익산시, 13일 '긱블과 함께 하는 원데이 클래스'

부송도서관서 초등학생 대상 진행

전북 익산시는 오는 13일 부송도서관에서 초등학생을 대상으로 '긱블과 함께 하는 원데이 클래스'를 운영한다고 5일 밝혔다.

'긱블과 함께 하는 원데이 클래스' 포스터. 익산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 익산시 교육발전특구 사업의 일환인 '익산형 1인 1재능-과학인재' 사업으로 마련됐으며, 인기 과학 유튜브 채널 '긱블'의 이수용(수드래곤)이 강사로 나선다.

강연은 2부로 나뉘어 운영되며, 1부는 '수드래곤이 알려주는 과학 북 콘서트'가 진행된다. 이어 2부에서는 '쓸모없는 도전은 없다'를 주제로 긱블의 성공과 실패 경험을 생생하게 들려주며 도전의 가치를 전한다.

아울러 체험 활동으로 '원반 던져주는 기계' 만들기 프로그램이 진행돼 어린이들의 과학적 사고력 향상과 창작 활동 기회를 제공한다. 자세한 내용은 익산시 통합도서관 누리집에서 확인하거나 부송도서관으로 문의하면 된다.

시 관계자는 "지역에서도 어린이들이 상상력과 탐구력을 키울 수 있도록 유익한 과학 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 도서관에서 독서뿐 아니라 다양한 주제의 프로그램을 흥미롭게 즐길 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>