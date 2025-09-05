본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

익산시, 13일 '긱블과 함께 하는 원데이 클래스'

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.05 13:22

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부송도서관서 초등학생 대상 진행

전북 익산시는 오는 13일 부송도서관에서 초등학생을 대상으로 '긱블과 함께 하는 원데이 클래스'를 운영한다고 5일 밝혔다.

'긱블과 함께 하는 원데이 클래스' 포스터. 익산시 제공

'긱블과 함께 하는 원데이 클래스' 포스터. 익산시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 프로그램은 익산시 교육발전특구 사업의 일환인 '익산형 1인 1재능-과학인재' 사업으로 마련됐으며, 인기 과학 유튜브 채널 '긱블'의 이수용(수드래곤)이 강사로 나선다.


강연은 2부로 나뉘어 운영되며, 1부는 '수드래곤이 알려주는 과학 북 콘서트'가 진행된다. 이어 2부에서는 '쓸모없는 도전은 없다'를 주제로 긱블의 성공과 실패 경험을 생생하게 들려주며 도전의 가치를 전한다.

아울러 체험 활동으로 '원반 던져주는 기계' 만들기 프로그램이 진행돼 어린이들의 과학적 사고력 향상과 창작 활동 기회를 제공한다. 자세한 내용은 익산시 통합도서관 누리집에서 확인하거나 부송도서관으로 문의하면 된다.


시 관계자는 "지역에서도 어린이들이 상상력과 탐구력을 키울 수 있도록 유익한 과학 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 도서관에서 독서뿐 아니라 다양한 주제의 프로그램을 흥미롭게 즐길 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸다는 5K PRICE[가보니] "5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

'마운자로 품귀'에 선결제 요구하고 대기번호까지 끊는 약국·병원

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

리스본 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 사망

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기