추경호 "계엄 사전인지 의혹 새빨간 거짓말…특검 수사 당당히 임할 것"

"한덕수·홍철호 통화 당시 표결 관련 대화 안해"

"정진석에 신속한 계엄해제 촉구"

12·3 비상계엄 당시 '계엄 해제 표결 방해' 혐의로 내란 특검(조은석 특별검사팀)의 수사를 받는 추경호 국민의힘 의원은 4일 관련 의혹에 대해 "더불어민주당의 새빨간 거짓말"이라고 반박했다.

추 의원은 이날 국회에서 긴급 기자간담회를 열고 계엄을 사전에 인지했다거나 계엄 해제 표결을 방해했다는 의혹에 대해 해명했다. 추 의원은 지난해 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표였다.

추 의원은 "민주당이 표결 방해라는 날조된 프레임을 짜고 특검에 억지로 꿰맞추기 수사를 주문하고 있다"며 당시 민주당 규탄대회를 준비하고 있었던 점을 근거로 내세웠다.

추 의원은 "국민의힘은 (계엄 전날인) 12월 2일 의원총회를 열어 전국 당원 수천명이 참석하는 민주당 규탄대회를 4일 국회 본청 앞에서 개최하기로 결정했다"며 "대규모 규탄대회 추진 자체가 국민의힘 구성원 누구도 3일 계엄을 알지 못했다는 방증"이라고 주장했다.

계엄 당일 한덕수 전 국무총리와 홍철호 전 정무수석과의 통화한 것에 대해선 "집에서 국회로 이동 중 홍 전 수석에게 전화를 걸어 상황을 파악하고 향후 정국 우려 등에 대한 대화를 나눴다"며 "약 10분 후 한 전 총리에게도 상황 파악을 위해 전화를 했다"고 설명했다.

그러면서 "평시에도 총리는 원내대표에게 정무적 사안에 대해 개별적으로 지시 또는 요청한 바가 없다"며 "계엄 당일에도 표결 관련 대화는 전혀 없었다"고 했다.

윤석열 전 대통령과의 통화를 두고는 "(계엄 선포) 담화 내용을 설명하고 여당 원내대표에게 (미리) 말하지 못해서 미안하다는 취지의 얘기였다"고 말했다.

계엄 당일 의원총회 장소를 변경해 혼선을 줬다는 의혹에 대해서도 해명했다. 그는 "국회 출입이 가능했을 때 의총 장소는 항상 국회였고, 국회 출입이 통제됐을 때 당사로 변경된 것"이라며 "의총 장소가 국회에서 당사로 바뀐 것은 당시 당 대표가 최고위원회의 장소를 당사로 변경한 데 따른 불가피한 후속 조치였다"고 밝혔다.

이어 "4일 오전 2시 58분께 정진석 전 대통령 비서실장에게 전화를 걸어 국회 계엄 해제 요구 결의안이 정부에 도착했음을 확인하고 정부의 신속한 계엄 해제 조치를 촉구했다"며 "계엄 해제를 막으려는 의도가 없었다는 것을 보여주는 명백한 사실"이라고 부연했다.

추 의원은 특검의 조사 요청이 있을 경우 이같은 사실관계를 소상히 밝히겠다는 입장이다.





