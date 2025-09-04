감사원 "한수원, 자체 당기순익 개선 이유로 공사·용역 대금 늦게 지급"

한전KPS 미청구 대금 급증…2021년 248억에서 2023년 1682억원으로 급증

한국수력원자력이 자체 재무개선 추진 목표를 이유로 공사와 용역 대금을 고의로 늦게 지급해 계약 상대방을 어려움에 처하게 한 것으로 드러났다.

3일 감사원은 이런 내용의 '공공기관 결산 및 회계감사 운영 실태' 보고서를 통해 이같이 밝혔다. 보고서에 따르면 한수원은 2023년 당기순이익 개선을 위해 원전 수선 유지비 절감 등 재무개선 추진 목표를 수립하고 관련 예산 1조8935억원 중 1조3526억원만 배정했다. 관련 전체 예산의 71% 수준이다.

이후 한수원 각 발전본부는 예산 부족을 이유로 정비공사와 용역을 완료한 한전KPS 등에 대금 지급 지연을 요구했다. 이에 한수원과 거래가 가장 많은 한전KPS의 경우 한수원에 청구하지 못한 금액이 2021년 248억원에서 2023만 1682억원으로 급증했다.

이런 과정을 확인한 감사원은 한수원에 공사와 용역 대금 지급이 지연되는 일이 없도록 주의를 통보했다. 아울러 감사원은 한수원이 수선유지비 등 비용을 건설 중인 자산으로 잘 못 계상한 사례에 대해서도 개선 방안을 마련하라고 통보했다.

또 감사원은 다른 일부 공공기관에 대해 회계감사인 선임위원회 운영, 감사인 선정 기준, 감사 시간 관리 등 측면에서 미흡한 점이 있는 것으로 나타났다면서 분석 내용을 업무 개선에 활용하도록 했다. 감사원의 이번 감사는 87개 공기업을 포함해 준정부기관을 대상으로 진행됐다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>