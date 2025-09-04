본문 바로가기
강원관광재단, 말레이시아 '마타 페어' 참가…가을·겨울 관광상품 홍보

이종구기자

입력2025.09.04 08:16

강원특별자치도와 강원관광재단은 오는 5일부터 8일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 '마타 페어(MATTA FAIR)'에 참가해 강원 관광과 '2025-2026 강원 방문의 해'를 홍보한다.

강원특별자치도와 강원관광재단은 오는 5일부터 8일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 '마타 페어(MATTA FAIR)'에 참가해 강원 관광과 '2025-2026 강원 방문의 해'를 홍보한다. 강원관광재단 제공

'마타 페어(MATTA FAIR)'는 동남아시아 지역 최대 규모의 국제 여행박람회로 현지 여행업계 관계자와 일반 소비자들이 함께하는 대표 행사이다. 강원특별자치도와 강원관광재단은 한국관광공사가 주최하는 한국관에 참여해 다양한 체험 행사를 진행하며 강원의 매력을 널리 알릴 예정이다.


강원 관광 홍보 부스에서는 ▲직접 꾸며보는 강원 관광 손수건 만들기 체험 ▲참여형 강원 외국인 관광택시 퀴즈쇼 ▲강원에 대한 관광 인식 설문조사 등이 진행된다. 이러한 프로그램은 현지 방문객들이 즐겁게 참여하면서 강원의 자연, 문화, 교통서비스 등 다양한 매력을 자연스럽게 접할 수 있도록 구성되었다. 참여자에게는 기념품 증정 등 다양한 혜택도 마련된다.

또한 이번 박람회에서는 가을·겨울 관광상품 홍보에 주력한다. 단풍과 설경 등 계절의 매력이 돋보이는 강원의 관광자원을 집중 소개하고, 스키·스노보드 등 겨울 레저와 축제, 온천 여행 등 말레이시아 관광객이 선호할 만한 계절별 상품을 제안한다. 이를 통해 사계절 관광지로서 강원의 매력을 현지 시장에 효과적으로 전달할 예정이다.


이와 함께 강원관광재단은 현지 여행업계와의 상담을 통해 관광상품 개발, 공동 마케팅, 교류 협력 방안을 적극 논의한다. 이를 통해 강원의 관광자원을 활용한 새로운 여행상품을 발굴하고, 말레이시아를 비롯한 동남아 시장에서 강원의 인지도를 높이는 성과를 기대하고 있다.


최성현 강원관광재단 대표이사는 "말레이시아는 방한 관광 수요가 꾸준히 늘고 있는 중요한 시장"이라며 "이번 박람회를 통해 소비자에게는 강원의 매력을 직접 체험할 기회를 제공하고, 업계 상담을 통해 실질적인 교류와 성과를 만들어내겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
