원주시 세계문화축제 ‘WOW FESTIVAL’ 13일 개최

댄싱공연장 주차장 일대서 열려

다채로운 세계문화 선보여

강원도 원주시가족센터(센터장 이지희)는 오는 13일 오전 11시부터 오후 9시까지 '제3회 원주시 세계문화축제: 와우 페스티벌(WOW FESTIVAL)'을 개최한다고 4일 밝혔다.

'WOW(World culture Of Wonju)'를 주제로 펼쳐지는 이번 행사는 세계 각국의 문화 공연부터 의상·전통 놀이·음식 체험까지 다양한 문화를 오감으로 즐길 수 있는 축제다.

특히 눈여겨볼 프로그램은 타악 그룹 아냐포의 '태양의 아프리카'로, 서아프리카의 전통 리듬과 역동적 움직임을 통해 연주자와 관객이 자유롭게 에너지를 주고받는 경험을 할 수 있다.

이 외에도 포토존, 여행네컷 등 체험 부스와 다채로운 글로벌 상품을 만날 수 있는 문화 장터, 미션 스탬프 투어 등 다양한 행사가 마련돼 있다. 또한 축제 당일 오후 1시에 열리는 개회식에 참여하면 러시아 감자 케이크 교환권도 받을 수 있다.

이지희 센터장은 "다채로운 문화와 예술이 어우러지는 세계문화축제를 통해 일반 시민과 다문화 가족이 하나 되어 뜻깊은 하루를 보내길 바란다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



