본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

원주시 세계문화축제 ‘WOW FESTIVAL’ 13일 개최

이종구기자

입력2025.09.04 07:49

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

댄싱공연장 주차장 일대서 열려
다채로운 세계문화 선보여

강원도 원주시가족센터(센터장 이지희)는 오는 13일 오전 11시부터 오후 9시까지 '제3회 원주시 세계문화축제: 와우 페스티벌(WOW FESTIVAL)'을 개최한다고 4일 밝혔다.

와우 페스티벌 포스터. 원주시 제공

와우 페스티벌 포스터. 원주시 제공

AD
원본보기 아이콘

'WOW(World culture Of Wonju)'를 주제로 펼쳐지는 이번 행사는 세계 각국의 문화 공연부터 의상·전통 놀이·음식 체험까지 다양한 문화를 오감으로 즐길 수 있는 축제다.


특히 눈여겨볼 프로그램은 타악 그룹 아냐포의 '태양의 아프리카'로, 서아프리카의 전통 리듬과 역동적 움직임을 통해 연주자와 관객이 자유롭게 에너지를 주고받는 경험을 할 수 있다.

이 외에도 포토존, 여행네컷 등 체험 부스와 다채로운 글로벌 상품을 만날 수 있는 문화 장터, 미션 스탬프 투어 등 다양한 행사가 마련돼 있다. 또한 축제 당일 오후 1시에 열리는 개회식에 참여하면 러시아 감자 케이크 교환권도 받을 수 있다.


이지희 센터장은 "다채로운 문화와 예술이 어우러지는 세계문화축제를 통해 일반 시민과 다문화 가족이 하나 되어 뜻깊은 하루를 보내길 바란다"고 말했다.




원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"옛날 반도체 산업 닮아…미국은 투자가 1000억, 우리와 10배 차이"[中 휴머노이드 생태계 대해부]⑧ "옛날 반도체 산업 닮아…미국은 투자가 1000억, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

"전한길, 상식과 동떨어진 발언 많아 놀림감 돼"…'찐친' 서정욱 쓴소리

"냉동실에 있다면 당장 꺼내라"…얼리면 안되는 식품 따로 있다

엔비디아에 도전하는 한국 AI반도체 회사는

서울 관악구 흉기난동 피의자 수술 마쳐…경찰, 구속영장 신청 예정

새로운 이슈 보기