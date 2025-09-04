[클릭 e종목]"인터로조, 실적 턴어라운드…글로벌 파트너십 가시화"

대신증권은 4일 인터로조 인터로조 119610 | 코스닥 증권정보 현재가 20,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 19,450 2025.09.04 개장전(20분지연) 관련기사 인터로조, 150억 규모 자사주 소각…"적극적 주주가치 제고 나서"국민연금이 선정한 가치형 운용사들‥어떤 종목 매수했나[클릭 e종목]"인터로조, 내년 미국 진출 기대" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 실적 턴어라운드와 함께 글로벌 파트너십 모멘텀이 부각되고 있다고 진단했다.

인터로조는 스마트팩토리 기반의 글로벌 콘택트렌즈 제조사다. 국내에서는 자체 브랜드 '클라렌'을 중심으로 사업을 전개하고 있으며, 해외 매출 비중은 80% 수준에 달한다. 해외 매출은 글로벌 유통사를 통한 주문자상표부착생산(OEM)·주문자개발생산(ODM) 구조가 대부분이지만 일본 등 주요 시장에는 직접 진출을 추진 중이다. 지난해에는 감사 과정에서 재고 관리 미흡으로 감사의견 거절과 거래정지를 겪었으나 재고 클리어 및 제도 보완으로 문제 해소 및 거래 재개에 성공했다.

제품 포트폴리오는 재질(하이드로겔·실리콘), 색상(클리어·컬러), 착용주기(원데이·정기 교체형)로 다변화돼 있다. 특히 아시아권 컬러렌즈 시장에서 뚜렷한 입지를 확보하고 있으며, 생산 수율은 2024년 62%에서 2027년 85%까지 개선을 목표로 하고 있다. 특히 인터로조는 업계에서 가장 기술 장벽이 높은 실리콘 하이드로겔(Si-Hy) 컬러렌즈에 집중하고 있다.

한송협 대신증권 연구원은 "잉크, 바인더, 레이저 가공 등 핵심 공정을 내재화했고 스마트팩토리와 인공지능(AI) 비전검사 도입, 공정별 전문 엔지니어 채용을 통해 컬러렌즈 특유의 불량률을 줄이고 있다"며 "이에 따라 연간 약 100억원 절감 효과가 기대된다"고 분석했다.

글로벌 확장 전략도 본격화한다. 미국에서는 Si-Hy 클리어 제품의 FDA 510(k) 승인을 2026년 1분기 목표로 진행 중이며, 이후 북미 시장 진입이 예상된다. 이어 Si-Hy 컬러렌즈도 별도 임상 없이 허가 절차를 밟아 진출할 계획이다. 일본은 Si-Hy 컬러렌즈 승인 시 기존 하이드로겔 대비 최소 3배 성장 잠재력이 기대된다. 유럽은 대형 리테일 채널, 중국은 틱톡·샤오홍슈 등 플랫폼을 활용한 직판(D2C) 모델 중심 확장이 전망된다.

실적은 올해 정상화될 것으로 보인다. 2024년 매출은 1158억원으로 전년 대비 3% 감소했고 영업이익은 78억원으로 영업이익률 7%에 그쳤다. 이는 회계정책 변경에 따른 충당금 확대, 공장 셧다운, 일회성 비용이 겹친 결과다. 하지만 2025년에는 매출 1257억원, 영업이익 246억원으로 영업이익률 20%에 안착할 것으로 분석된다.

한 연구원은 "밸류에이션 측면에서도 현재 12개월 선행 기준 주가수익비율(PER)은 9배로 과거 밴드(11~15배)와 글로벌 동종업체 평균 대비 저평가 구간에 머물고 있다"며 "OPM 20% 안착과 미국향 글로벌 파트너십 가시화가 동반된다면 밸류에이션 리레이팅 가능성 충분하다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>