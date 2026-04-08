"인터로조, 해외 실리콘 하이드로겔 렌즈 순차 허가 기대"

다올투자증권은 8일 인터로조 인터로조 close 증권정보 119610 KOSDAQ 현재가 20,050 전일대비 210 등락률 +1.06% 거래량 8,733 전일가 19,840 2026.04.08 09:34 기준 관련기사 "인터로조, 사업 재정비 통해 다시금 확대되는 성장성" 인터로조, 300억원 유상증자…애프터마켓서 10%대 급등 [클릭 e종목]"인터로조, 실적 턴어라운드…글로벌 파트너십 가시화" 전 종목 시세 보기 에 대해 주요 국가 실리콘 하이드로겔 렌즈 식약처 순차 허가와 국내 소비자 대상 직접 판매(D2C) 개시를 통해 매출 확대가 전망된다고 밝혔다.

박종현 다올투자증권 연구원은 박 연구원은 "2026년부터 국내 순매출 증가 추세 전망되며 D2C 판매를 위해 2026년 중 5~6개 플래그십 스토어 설립 예정"이라며 "기존 대리점·안경원 판매 방식에서 매출 다변화 시도를 통해 국내 매출액 성장이 기대된다"고 말했다.

박 연구원은 "해외는 2026년 5월 실리콘 하이드로겔 클리어 정기교체용 렌즈(FRP)에 대한 미국 식품의약국(FDA) 품목 허가 예정"이라며 "추가 3개 제품 또한 2026년 내, 2027년 중 일본, 중국 실리콘 렌즈 품목 허가도 전망된다"고 밝혔다.

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박 연구원은 "2년 연속 감사 의견 적정을 취득한 동사는 올해부터 해외 실리콘 하이드로겔 식약처 품목 허가와 국내 D2C 개시를 통해 매출 확대가 기대된다"며 "올해 매출액 1410억원, 영업이익 319억원을 전망한다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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