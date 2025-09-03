본문 바로가기
하남시, 최기주 아주대학교 총장 특강으로 미래 비전 모색

이종구기자

입력2025.09.03 17:52

9월 월례회의 개최

경기 하남시(시장 이현재)는 3일 시청 대강당에서 9월 월례회의를 개최해 지난달 주요 시정 성과를 공유하며 이달의 중점 추진사항을 점검했다. 또한 최기주 아주대학교 총장의 특강을 통해 공직자의 자세와 도시 경쟁력 강화 방안을 함께 모색하는 시간을 가졌다.

이현재 하남시장이 3일 시청 대강당에서 9월 월례회의를 개최하고 있다. 하남시 제공

이현재 하남시장이 3일 시청 대강당에서 9월 월례회의를 개최하고 있다. 하남시 제공

이현재 시장은 교통·교육·문화·민원서비스 개선 등 다양한 분야에서의 성과와 향후 과제를 설명했다.


교통 분야에서는 서울시 기후동행카드 시행과 9302-1번 광역버스 개통으로 시민 편의가 높아진 사례를 소개했다. 교육 분야에서는 남한고가 교육부 '자율형 공립고 2.0' 공모에 최종 선정된 점을 강조하며 지역 교육 경쟁력 강화를 언급했다.

문화 분야에서는 Stage하남 버스킹 공연, 시민의 날 체육대회, 이성산성 축제 등 가을맞이 주요 행사 준비 상황을 공유하며 "시민들에게 즐겁고 특별한 기억을 선사할 수 있도록 모든 부서가 만전을 기해달라"고 당부했다.


또한 이날 회의에서는 2025년 상반기 민원처리 평가 우수부서와 우수직원에 대해 포상을 시행했다. 이 시장은 행정 서비스의 질적 개선으로 신뢰받는 행정을 구현해 줄 것을 강조했다. 하남시는 민원서비스 종합평가에서 2년 연속 대통령상을 수상한 바 있다.


이날 하이라이트는 최기주 아주대학교 총장의 특강이었다.

최기주 아주대학교 총장이 3일 시청 대강당에서 '더 나은 하남을 위한 서사, 우리의 자세'를 주제로 특강을 실시하고 있다. 하남시 제공

최기주 아주대학교 총장이 3일 시청 대강당에서 '더 나은 하남을 위한 서사, 우리의 자세'를 주제로 특강을 실시하고 있다. 하남시 제공

최 총장은 서울대학교와 미국 일리노이대학교에서 교통공학 및 교통계획을 전공하고 대도시권광역교통위원회 초대위원장을 역임한 교통 분야의 권위자로 현재는 아주대학교 총장을 맡아 교육과 연구를 이끌고 있다.

'더 나은 하남을 위한 서사, 우리의 자세'를 주제로 한 특강에서 최 총장은 수도권 최전선의 젊은 도시인 하남시의 강점과 함께, 50만 인구 시대에 대비한 도시 경쟁력과 자족도시 건설의 두 가지 핵심 과제로 '교통'과 '문화'를 제시했다.


교통 분야에서는 ▲광역철도 확충 ▲스마트 모빌리티 도입 ▲대중교통 서비스 혁신 ▲안전한 교통환경 조성 등 현안과 발전 방향을, 문화 분야에서는 ▲품격 있는 문화도시 전략 ▲대형 프로젝트와 지역 문화 유산을 접목한 관광벨트 구축을 제안했다.


최 총장은 "정책의 실행 주체는 결국 사람이며, 공무원의 자세와 혁신이 변화의 시작"임을 강조했다.


이현재 시장 역시 "시민 중심의 행정, 공직자의 올바른 자세로 신뢰받는 하남시를 만들자"고 당부하며 회의를 마무리했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
