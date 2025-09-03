본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

남양주시, '별내동 로데오거리 상인회' 정담회 개최

이종구기자

입력2025.09.03 17:11

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 남양주시(시장 주광덕)는 3일 별내행정복지센터에서 별내동 로데오거리 상인회와 현장의 생생한 목소리를 듣고 소통하기 위한 정담회를 열었다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 3일 별내행정복지센터에서 별내동 로데오거리 상인회와 현장의 생생한 목소리를 듣고 소통하기 위한 정담회를 열고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 3일 별내행정복지센터에서 별내동 로데오거리 상인회와 현장의 생생한 목소리를 듣고 소통하기 위한 정담회를 열고 있다. 남양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 정담회는 상인과 시가 수평적·개방적 소통을 통해 로데오거리의 주차 문제와 상권 활성화 등 주요 현안의 해법을 모색하기 위해 마련됐다.


별내동 로데오거리는 별내중앙로58번길을 중심으로 형성된 대표 상업지구로, 젊은 층 유입이 활발하고 소규모 창업 기반이 잘 갖춰져 있어 향후 발전 잠재력이 큰 거리 상권으로 평가받고 있다.

이번 정담회에는 주광덕 시장, 상인회, 별내행정복지센터 직원 등 20여 명이 참석한 가운데 진행됐다. 주차 문제 해결과 상권 활성화 방안을 중심으로 다양한 의견을 나눴으며, 특히 지역 상인과 주민 모두의 불편을 초래하는 주차 문제 해결을 위한 교통·주차 대책 등이 집중적으로 논의됐다.


주광덕 시장은 "이번 정담회는 주민들의 목소리를 직접 듣고, 지역 현안을 현장에서 함께 풀어가는 소중한 계기가 될 것"이라며 "별내동 로데오거리 상권이 더 나은 상권으로 나아갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

"내가 알츠하이머 고위험군?"…3분이면 알 수 있다

페달 오조작 막아주는 기아 EV5, 패밀리카로 어때?

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

"절대 만지거나 먹지 마세요"…'복어 독 20배' 주의보 뜬 물고기

68년전 김일성처럼…주애 데리고 나타난 김정은, '4대 세습' 신고식?

금융위, 대체거래소 거래량 규제 최대 1년 유예...15%룰은 유지

새로운 이슈 보기