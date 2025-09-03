김동연, 네이버와 파트너십…"이번주 경기도는 기후 슈퍼위크"

경기도가 기후행동 실천을 위해 네이버와 손을 잡았다.

경기도는 3일 성남시 소재 네이버 1784 본사에서 경기도 기후위기대응위원회 제2차 전체회의를 열고 이같은 내용의 '기행기소 실천 파트너십'을 발표했다.

김동연 경기도지사는 "이번 주는 경기도 기후 슈퍼위크로 경기도는 어제 UN에 제안해서 만들어진 푸른하늘의 날을 기념하는 청정대기 국제포럼을 열었고 내일은 도내 야구, 축구, 농구, 배구 등 도내 프로스포츠단과 다회용기 협약을 체결한다"며 "경기도는 기후 대응에 있어서 경기RE100이나 기후펀드, 기후위성, 기후보험 등 대한민국에서 최초로 하는 사업이 많다"고 설명했다.

그러면서 특히 애착을 갖는 프로젝트 두 가지로 '기후행동 기후소득'과 '기후도민총회'를 꼽았다.

김동연 지사는 "기후행동 기회소득은 1420만 도민들이 자신의 일상에서 기후위기에 대응하는 삶을 실천하기 위한 것"이라며 "기후행동기회소득 앱에 150만 이상 도민이 참여했다"고 전했다.

또 기후도민총회에 대해서는 "두달 전 도민들로부터 신청을 받아서 기후위기에 대응하는 도민총회를 만들었다"며 "국회나 도의회처럼 안건에 대한 결정권이나 입법권은 없지만 거기에서 논의되고 결정되고 한 내용이 집행부에서 안건으로 다루도록 하는 정도까지는 만들어볼 수 있지 않나 하는 생각을 하고 있다"고 덧붙였다.

이어 "오늘 안건은 새로운 기후와 행정의 새 지표를 여는 안건"이라며 "위원장님 중심으로 기술적이고 행정적인 것을 뛰어넘어서 사회구조나 더 나아가서 정책 의사결정, 정치 구조까지도 검토할 수 있는 자리를 만들어봤으면 좋겠다"고 제안했다.

경기도 기후위기대응위원회는 공동위원장인 김동연 지사와 탄소중립 관련 실국장 등 당연직 위원 15명과 도의원, 학계와 산업계 여성·청년·노동계 등 26명의 위촉직 위원 등 총 41명으로 구성해 운영 중인 경기도 기후정책 최상위 심의 기구이다.

이날 경기도와 네이버는 '기행기소 실천 파트너십'을 발표했다. 경기도가 개발해 운영 중인 '기후행동 기회소득' 사업과 '네이버 ESG 프로그램'을 연계한다는 내용이다.

종이 우편물 대신 네이버 전자문서 서비스를 연계해 전자문서로 우편물을 받으면 리워드를 지급하고 활동 실적에 따라 지급받은 기후행동 리워드를 네이버 해피빈으로 전환해 다양한 사회공헌 프로그램에 참여하는 방안을 계획 중이다.

김동연 경기도지사(중앙)가 3일 성남 소재 네이버 1784 본사에서 열린 ‘기행기소 실천 파트너십’ 행사에서 참석자들과 환화게 웃고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

지난해 7월 앱 출시 이후 누적 가입자 150만명을 돌파하는 성과를 거두고 있는 기후행동 기회소득은 글로벌 RE100 기업인 네이버와 협업해 온실가스를 감축하는 혁신 사례가 될 전망이다. 이를 통해 경기도민의 친환경 활동이 친환경 소비와 친환경 사회공헌으로 이어지는 선순환 모델을 구축할 것으로 기대된다.

이와 함께 이날 회의에서는 기후·환경·에너지 데이터를 통합 제공하는 '경기기후플랫폼'의 재생에너지 입지 분석, 기후경영서비스 등을 설명하고 최근 극한호우, 산사태, 폭염 등의 기후재난과 관련한 정책 수립과 도민들이 쉽게 활용할 수 있는 방안까지 다양하게 논의했다.

이어 '경기 RE100'의 가시적 성과를 위해 ▲공영주차장 활용 태양광 설치 ▲영농형 태양광 모델 구축 ▲폐천부지 저탄소 수변공원화 ▲철도 회생에너지 활용 시스템 구축 ▲축산농가 태양광 설치 및 에코팜랜드 태양광 발전 확대 등 도비 749억원을 투입해 19.8MW 규모의 신재생에너지 확대를 추진하는 에너지전환 활성화 과제를 발표했다.

경기도는 도정 전반의 기후정책 내재화로 에너지전환 실행력을 높이고, 현 정부의 페이스메이커 역할을 통해 국가 에너지 대전환을 적극 뒷받침할 계획이다.

한편 이날 위원회 전체 회의가 열린 네이버 1784 본사는 AI, 클라우드, 로봇, 디지털트윈, 자율주행 등 첨단기술을 실제 건물에 융합·실험하는 세계 최초의 로봇 친화형 요소로 설계된 공간이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>