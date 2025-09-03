ACE ETF 미국 대표지수형 2종, 연초 이후 개인 순매수 5000억 돌파

한국투자신탁운용은 ACE ETF는 ACE 미국S&P500 ETF와 ACE 미국나스닥100 ETF 등 미국 대표지수에 투자하는 상장지수펀드(ETF)로 연초 이후 유입된 개인투자자 순매수액이 5000억원을 돌파했다고 3일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 올해 들어 전날까지 ACE 미국S&P500 ETF와 ACE 미국나스닥100 ETF에 대한 개인투자자 순매수 규모는 5055억원으로 집계했다. 상품별로는 ACE 미국S&P500 ETF에 2857억원, ACE 미국나스닥100 ETF에는 2198억원 유입됐다. 꾸준한 자금 유입 결과 ACE 미국S&P500 ETF의 순자산액은 지난해 말 대비 35.96% 증가한 2조2602억원, ACE 미국나스닥100 ETF는 31.77% 늘어난 1조2938억원으로 집계됐다.

ACE 미국S&P500 ETF는 2020년 8월 상장한 상품으로 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수를 추종한다. S&P500 지수는 미국 증시 내 시가총액 상위 500종목을 편입하고 있다. 기술부터 헬스케어 및 에너지 등 11개 산업 내 우량 종목을 담은 만큼, ACE 미국S&P500 ETF 활용 시 광범위한 분산투자 하는 효과를 기대할 수 있다.

ACE 미국나스닥100 ETF는 2020년 10월 상장한 상품으로 미국 나스닥(NASDAQ)100 지수를 추종한다. 나스닥100 지수는 나스닥 시장에 상장된 기업 가운데 시가총액 상위 100종목으로 구성됐다. S&P500 지수와 비교할 때 상대적으로 기술주 비중이 높아 미래 성장성에 장기 투자하기에 유리하다.

한국투자신탁운용은 지난 7월 두 상품의 총보수도 인하했다. ACE 미국S&P500 ETF 총보수는 연 0.07%에서 연 0.0047%로, ACE 미국나스닥100 ETF는 연 0.07%에서 연 0.0062%로 낮췄다. 장기 투자 목적으로 두 ETF를 선택하는 투자자가 많다는 점을 고려해 보수를 인하했다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "ACE 미국S&P500 ETF와 ACE 미국나스닥100 ETF는 잘 분산된 포트폴리오와 낮은 보수라는 장점 덕분에 장기 투자하기 좋은 상품"이며 "특히 적립식으로 꾸준히 투자할 경우 장기 투자 효과에 시간 분산 효과까지 더해져 더욱 효율적인 투자를 할 수 있을 것"이라고 설명했다.

ETF는 실적배당형 상품으로 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.





