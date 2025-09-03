롯데마트, 9월 물가잡기 캠페인 '더 핫' 행사…소갈비 59% 할인

4일부터 10일까지 프로모션

초신선 페스타 콘셉트로

광어·포도 등 제철 먹거리도 최대 50%↓

롯데마트는 4일부터 10일까지 2025 물가잡기 캠페인 '더 핫' 9월 행사를 진행한다고 3일 밝혔다.

더 핫은 물가안정과 민생회복을 목표로 기획된 롯데마트의 연간 캠페인이다. '이번 주 핫프라이스' '직진가격' 등 다양한 프로모션을 통해 생활 필수품을 매주 합리적인 가격에 내놓고 있다. 이달 행사는 '초신선 페스타'를 콘셉트로 제철 신선 식품을 집중 편성하고, '주말 초특가' 행사를 더해 고객이 체감할 수 있는 실질적 혜택을 한층 키웠다.

이번 주 핫 프라이스 품목으로는 '광어회(300g 내외/냉장/광어:국산)'를 선정했다. 행사 카드 결제 시 20% 할인해 2만4800원에 판매한다. 또 100% 비파괴 당도선별을 통해 15브릭스(brix) 이상 원물만을 엄선한 '비파괴 당도선별 하우스 샤인머스캣(송이/국산)'을 2송이 이상 구매 시 송이당 1000원 할인해 5900원에 제공한다. 주말인 6일과 7일에는 '보은 햇사과(3~7입/봉/국산)'를 8990원에 판매한다.

소갈비는 4일 하루 '냉장 찜갈비(100g/미국산 소고기)'를 대상으로 행사 카드 결제 시 59% 할인된 100g당 1960원에 1인당 1팩 한정으로 내놓는다. 5일부터 7일까지는 '소 LA식 갈비(1㎏/냉동/미국산,호주산)'를 1만5000원 할인한 3만7980원에 선보인다.

직진가격 상품도 풍성하다. 상주, 추풍령, 무주, 전주 등 '유명 산지 캠벨포도(각 1.5㎏/박스/국산)'는 1만2990원에, 송산과 대부도 산지는 1만4990원에 각각 판매한다. 또 '원황배/화산배(각 3㎏/박스/국산)'는 각각 1만3990원에, '완도 활전복(마리/냉장/국산)'은 특대 2990원, 대 1990원에 내놓는다.

이 밖에 5일에는 '행복생생란(대란/30입/국산)'을 행사 카드 결제 시 5990원에, 1인당 2판 한정으로 판매하고, 4일과 5일에는 '바나나(송이/필리핀산)' 2990원, '실속 파프리카(개/국산)'와 '애호박(개/국산)'은 각각 990원에 특가로 제공한다. 6일과 7일에는 '무화과(1㎏/박스/국산)'를 8990원에, '낱개 컵라면 전 품목'은 2＋1 행사로 내놓는다.

롯데마트와 슈퍼에서는 추석 김장 수요에 맞춰 4일부터 17일까지 평창 고랭지 절임 배추와 김치 양념, 태양초 건고추·제분 등을 사전예약으로 판매한다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



