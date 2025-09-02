쿠팡이츠, 포장 주문 지원으로 소상공인 부담 낮추고 내수 활성화

포장 활성화 쿠폰 지원

쿠팡이츠는 포장 주문 서비스 할인 쿠폰 지원 등의 내용을 중심으로 한 '이츠 와우 감사제'를 9월 한 달간 진행한다고 2일 밝혔다.

지난 3월 쿠팡이츠는 공정거래위원회 자율규제와 을지로위원회 배달앱 사회적 대화기구 논의를 통한 성과로 입점한 모든 매장을 대상으로 포장주문 서비스에 대한 '중개이용료 무료' 정책을 내년 3월까지 연장한다고 발표한 바 있다.

고객들의 포장주문 서비스 이용이 늘면 외식업주들은 배달비가 없는 데다 쿠팡이츠에서 중개이용료도 무료로 지원받아 부담은 대폭 경감하면서도 내수 활성화 제고가 가능할 것으로 기대된다.

쿠팡이츠는 이번 '이츠 와우 감사제'에서도 고객의 1만원 이상 포장 주문에 대해 1500원 할인 쿠폰을 제공한다. 해당 쿠폰은 포장 서비스를 제공하는 모든 매장에서 적용이 가능하다. 고객들은 쿠팡이츠 앱의 '포장' 카테고리에서 원하는 포장 메뉴를 편리하게 확인해 주문할 수 있다.

또한 9월 한 달 동안 주차별로 다양한 고객 혜택을 선보일 예정이다. 첫 주에는 7일까지 국민 간식 '치킨' 3000원 할인 배달 쿠폰을 제공한다. 쿠팡이츠 내 치킨 카테고리에 해당되는 모든 매장에 적용되고, 치킨 매장에서 제공하는 개별 할인 쿠폰과 중복 적용도 가능하다.

쿠팡이츠 관계자는 "이번 '이츠 와우 감사제'는 와우회원에게는 합리적인 가격 혜택을, 업주에게는 중개이용료 부담 없는 포장 주문을 통한 매출 증가의 기회를 제공하고자 마련했다"며 "앞으로도 고객과 업주 모두가 만족할 수 있는 다양한 혜택을 선보이겠다"고 말했다.





