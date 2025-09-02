영산강환경청, ‘푸른 하늘의 날’ 맞아 캠페인

영산강유역환경청은 오는 3일 오전 광주송정역 광장에서 '제6회 푸른 하늘의 날'을 기념해 대기질 개선과 기후변화 대응의 중요성을 알리는 홍보 캠페인을 연다고 2일 밝혔다. 이번 행사에는 광주시, 남부권미세먼지연구·관리센터, 한국환경공단 관계자 등 30여명이 함께한다.

'푸른 하늘의 날'은 우리나라가 제안해 지난 2019년 유엔(UN)에서 최초로 지정된 유엔기념일이자, 2020년 국가 기념일로 제정됐다. 매년 9월 7일을 전후해 대기오염 저감과 맑은 하늘 보호의 필요성을 알리는 다양한 행사가 이어지고 있다.

올해 유엔환경계획(UNEP)이 정한 공식 주제는 '푸른 하늘을 향한 우리의 질주(Racing for air)'로, 전 세계가 깨끗한 대기를 지키기 위해 행동하자는 의미를 담고 있다.

영산강유역환경청은 '가까운 거리는 걷고 대중교통 이용하기', '폐기물 배출 줄여 소각량 줄이기', '적정 실내 온도 유지와 대기전력 줄이기', '불법소각 128 신고하기' 등을 생활 속 실천 방안으로 제시하며 참여를 독려한다.

김영우 청장은 "최근 극한 폭우와 폭염, 대형 산불 등 이상기후 현상이 빈번하게 발생하고 있다"며 "기후 위기에 대한 경각심을 갖고 생활 속 작은 실천부터 함께해야 한다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



