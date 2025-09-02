올해산 쌀 45만t 비축키로…콩 비축량 6만t으로 확대

'2025년 공공비축 시행계획' 국무회의 의결

정부가 올해산 쌀 45만t을 공공비축하기로 했다. 지난해와 같은 수준이다. 생산량이 늘어난 콩은 비축물량을 6만t으로 확대했다.

농림축산식품부는 올해 공공비축 매입물량과 매입가격 등을 포함한 '2025년 공공비축 시행계획'을 국무회의 의결을 거쳐 최종 확정했다고 2일 밝혔다.

정부는 기후변화, 천재지변 등으로 식량 부족 시를 대비해 주요 식량을 비축하는 공공비축제도를 운영하고 있다. 이번 국무회의를 통해 의결된 비축 물량은 쌀 45만t으로 지난해와 동일하다. 콩 비축물량은 5만t에서 6만t으로 늘렸다.

매입가격은 수확기(10~12월) 평균 산지쌀값을 조곡(벼) 가격으로 환산하여 연말에 결정한다. 매입 직후에 농가에 중간 정산금으로 포대(40㎏ 조곡 기준)당 4만 원을 지급할 계획이다. 올해부터는 친환경벼 전환 농가가 희망 시 전량을 공공비축미로 매입할 계획이다. 이는 지난해 친환경쌀 매입 가격을 일반벼 대비 등급별로 5%포인트 가격을 추가 지급한 데 이어 매입 물량을 확대함으로써 고품질쌀 생산을 지속 유도하려는 취지이다.

올해 쌀 매입물량은 45만t 중 가루쌀 매입계획량은 5만t이다. 시·군별 매입 물량은 지난 2월에 기배정되었으며, 친환경 쌀의 경우 인증 시기 등을 고려해 추후 배정될 계획이다.

매입품종은 다수확 품종을 제외하고 삼광과 새청무, 일품 등 각 시·군에서 사전에 정한 2개 품종으로 제한한다. 지정된 품종 이외의 품종으로 공공비축미를 출하할 경우 농가는 다음 연산 매입 시부터 5년간 공공비축미로 출하할 수 없게 된다.

변상문 농식품부 식량정책관은 "올해 매입한 공공비축미는 향후 국내 수급 상황에 맞춰 군 급식과 가공용, 주정용, 식량원조용 등으로 판매할 계획"이라며 "올해 콩 생산량 확대에 맞춰 비축 물량 또한 6만t으로 계획함에 따라 콩 수급 또한 안정적으로 유지될 것"이라고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>