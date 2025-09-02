본문 바로가기
대통령실

이 대통령, 23일 유엔총회서 연설한다…안보리 공개토의도 주재

임철영기자

송승섭기자

입력2025.09.02 09:29

수정2025.09.02 09:38

李대통령 주재 공개 토의, 인공지능(AI)·국제평화·안보 주제로 진행

이재명 대통령이 오는 23일 유엔(UN) 총회에 참석해 연설한다. 또 대한민국 대통령으로서는 최초로 유엔 안전보장이사회 공개토의를 주재한다.


2일 강유정 대통령실 대변인은 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "이 대통령이 오는 23일 미국 뉴욕에서 개최되는 80차 유엔 총회 고위급 회의에 참석한다"고 밝혔다. 강 대변인에 따르면 이 대통령은 현지시간으로 23일 오전 9시부터 오후 2시 45분 사이 열리는 첫 세션에서 7번째 기조연설자로 등장해 15분간 연설할 예정이다.

강유정 대통령실 대변인이 2일 서울 용산 대통령실 청사에서 이재명 대통령의 80차 UN총회 참석 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

강 대변인은 "이 대통령은 연설을 통해 대한민국의 민주주의 극복 과정을 공유하고 한반도 문제를 비롯한 글로벌 현안에 대해 우리 정부의 비전과 정책을 제시할 예정"이라고 강조했다.


또 이 대통령은 대한민국 대통령으로서는 최초로 유엔 안전보장이사회 의장 자격으로 공개 토의를 주재하게 된다. 공개토의는 인공지능(AI)·국제평화·안보를 주제로 진행된다. 회의에서는 AI 기술의 급속한 발전이 국제평화와 안보에 미칠 영향을 집중적으로 논의할 것이라고 강 대변인은 설명했다.


강 대변인은 "올해 유엔 창설 80주년을 맞아 어느 때보다 국제사회의 이목이 쏠릴 것"이라면서 "이 대통령은 이번 참석을 통해 국제사회와의 연대를 강화하고 글로벌 책임 강국 대한민국 위상을 높이는 다양한 외교 활동을 펼칠 것"이라고 말했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
