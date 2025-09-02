본문 바로가기
삼척시 탄소중립센터, 탄소중립 실천 모범사례 공모사업 추진

이종구기자

입력2025.09.02 08:07

시계아이콘00분 25초 소요
삼척시 탄소중립센터는 기후변화에 대응하고 지속가능한 탄소중립 실천 문화를 확산하기 위해 '2025 삼척시 탄소중립 생활실천 모범 공동주택 공모사업'과 '2025 삼척시 탄소중립 시민참여 모범사례 공모사업'을 추진한다.

2025 삼척시 탄소중립 생활실천 모범 공동주택 공모전 포스터. 삼척시 제공

2025 삼척시 탄소중립 생활실천 모범 공동주택 공모전 포스터. 삼척시 제공

'탄소중립 생활실천 모범 공동주택 공모사업'은 1일부터 11월 25일까지 진행되며, 삼척시 관내 100세대 이상 공동주택을 대상으로 한다. 규모에 따라 100세대 이상 299세대 이하와 300세대 이상 두 개 그룹으로 나누어 신청받는다.


'탄소중립 시민참여 모범사례 공모사업'은 오는 5일부터 11월 20일까지 추진된다. 삼척시민은 물론, 삼척시에 소재한 기관과 단체가 참여할 수 있으며, 개인과 단체가 실천한 다양한 탄소중립 모범사례를 공모한다.

이번 공모를 통해 시민과 공동주택이 함께하는 생활 속 탄소중립 실천사례를 발굴하고 이를 확산시켜, 지역사회 전반에 기후 위기 대응 공감대를 형성해 나갈 계획이다.


공모사업과 관련된 세부사항은 삼척시탄소중립지원센터 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.




삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
