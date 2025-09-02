중랑구립여성축구단, 대통령기 전국축구한마당 '우승'

서울 중랑구(구청장 류경기) 구립여성축구단이 '제14회 대통령기 전국축구한마당'에서 우승을 차지했다.

이번 대회는 대한축구협회가 주관하는 전국 축구 동호인들의 최대 축제로, 지난달 30~31일 강원도 인제군 일원에서 개최됐다. 전국 17개 시·도를 대표하는 여성축구단 9개 팀이 참가해 뜨거운 경쟁을 펼쳤다.

서울시 대표로 출전한 중랑구립여성축구단은 조별리그에서 2승을 거두며 A조 1위로 본선에 진출했고, 준결승에서는 경기도 화성시여성축구단을 1대 0으로 꺾었다. 결승에서 송파구여성축구단과 0대 0 무승부 후 승부차기로 최종 우승을 거머쥐었다.

중랑구립여성축구단은 매주 수요일과 일요일 중랑구립잔디운동장에서 정기 훈련을 이어가고 있으며, 현재 '2025 서울시민리그(S-리그)'와 '성동구 ESG 여성축구리그'에서도 각각 조 1위를 기록 중이다.

류경기 중랑구청장은 "무더운 날씨 속에서도 최선을 다한 선수들에게 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 중랑구민 누구나 함께할 수 있는 체육 환경을 조성하고, 화합의 체육문화를 위해 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.





