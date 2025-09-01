본문 바로가기
화순군의회, 12일까지 임시회…조례·일반안 18건 심의

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.01 17:19

올해 제2회 추가경정 예산안 등 심사

전남 화순군의회(의장 오형열)는 1일 제276회 임시회를 열고, 12일간 일정으로 의정활동에 돌입했다.


이번 임시회 기간 동안 군의회는 올해 제2회 추가경정 예산안 및 집행부에서 제출한 조례·일반안 18건을 심의·의결하고, 행정사무감사 계획서를 승인할 예정이다.

화순군의회는 1일 제276회 임시회를 열고, 12일간 일정으로 의정활동에 돌입했다. 화순군의회

이날 제1차 본회의에서는 예산결산특별위원회 구성의 건 등 6건의 안건을 처리했다.

이후 일정으로 오는 2~3일 각 상임위원회별 조례안·일반안 심사 및 현장방문 활동을 실시하고, 11일 예산결산특별위원회에서 화순군수가 제출한 2025년도 제2회 추가경정 예산안을 종합심사할 예정이다.


이번 2025년도 제2회 추가경정 예산안의 규모는 제1회 추경 예산안 대비 402억원(5.16%)이 늘어난 8,203억원으로 민생안정지원금을 위한 예산이 제출됐다.


회기 마지막 날인 12일에는 제2차 본회의를 열어 각 상임위원회 및 예산결산특별위원회에서 심사한 안건을 최종 심의·의결한다.

한편, 이날 5분 자유발언을 통해 하성동 의원은 의료비 부담 완화 대책 마련을 촉구하며, '의료비 선지원-후분할 제도, 아동 의료비 본인부담 상한제, 민생의료 TF 구성' 등 세가지 정책을 제시했다.


류종옥 의원은 안전하고 쾌적한 화순을 만들기 위해 '보호자 우선도로의 실효성 강화, 일방통행 도입 및 한쪽 주차제 확대, 주말 차 없는 거리' 등을 제안했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
