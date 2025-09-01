본문 바로가기
해양경찰청, 하반기 200명 신규 채용…15일까지 원서접수

박혜숙기자

입력2025.09.01 14:31

시계아이콘00분 25초 소요
해양경찰청은 올해 하반기에 경찰공무원 200명을 신규 채용한다고 1일 밝혔다.


분야별로는 경감 변호사 3명, 경위 공채 20명(해양 10명, 일반 10명), 순경 177명이다. 순경 계급에서는 해수산계고 3명, 함정 요원 151명, 수사 10명, 외국어 10명, 해상교통관제 3명을 선발한다.

원서접수는 오는 15일까지 인사혁신처 국가공무원 채용시스템을 통해 온라인으로 진행되며, 변호사 분야는 다음 달 20일부터 11월 3일까지 별도 일정으로 원서 접수가 이뤄진다.


해양경찰청

해양경찰청

원서접수 후 오는 27일 외국어 번역 능력 시험을 시작으로 다음 달 25일 필기시험이 치러진다. 이어 체력 시험과 면접 등을 거쳐 12월 26일 최종 합격자를 발표할 예정이다.


자세한 내용은 해양경찰청 누리집과 인사혁신처 국가공무원 채용시스템에서 확인할 수 있다.

해경청 관계자는 "이번 하반기 채용부터 통합채용포털이 아닌 국가공무원 채용시스템을 통해 원서접수가 진행되므로 응시생들은 반드시 사전에 확인해 원서접수에 차질이 없길 바란다"고 당부했다.


.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
