KB국민카드, 2025 디지털고객경험지수 1위 선정

KB페이 가입자 1500만명 달성

KB국민카드는 한국표준협회 주관 '2025 디지털고객경험지수(DCXI)' 신용카드 부문 1위에 선정됐다고 1일 밝혔다.

신용카드 부문은 올해 신설된 조사 영역이다. KB국민카드는 신용카드 부문 신설 원년 수상 기업으로 뽑혔다.

아울러 종합금융 플랫폼 KB페이는 지난달 가입 고객 1500만명, 월간활성이용자수(MAU) 1000만명을 돌파하며 업계를 이끌어가고 있다.

KB페이는 카드 결제뿐 아니라 계좌, 포인트리, 지역사랑 상품권 결제는 물론 자산·소비 현황 관리가 가능한 마이데이터 자산관리 서비스를 제공한다.

매일 출석체크 포인트리 제공, '슬기로운 생활 T.I.P.' 콘텐츠, 쇼핑·여행 특가 기획전 등을 통해 다양한 고객층이 즐길 수 있는 서비스를 선보이고 있다.

고객 맞춤형 서비스를 강화하기 위해 개인화 메시지 노출 확대, 비대면 서류 발급 신청 기능 신설, '마이 KB' 화면 내 실시간 안내 메시지 개선 등 고객 편의 기능을 고도화했다.

KB국민카드 관계자는 "이번 DCXI 신용카드 부문 1위와 KB페이 가입자 1500만명 돌파는 고객 중심 디지털 혁신의 결실"이라며 "앞으로도 인공지능(AI)·데이터 기반 개인화 서비스와 다양한 콘텐츠 확대를 통해 고객에게 차별화된 경험을 제공하겠다"고 말했다.

한편 DCXI는 한국표준협회가 고려대 경영대와 공동 개발한 지표다. 디지털 채널(애플리케이션·웹 등)을 통한 고객 경험을 구매 전(Pre)·중(At)·후(Post) 단계에서 정량적으로 평가하는 국내 유일 모델이다.

사용용이성, 반응성, 정확성, 최신성, 공감성 등 고객경험 요소를 통합적으로 진단해 기업의 디지털 전환 역량을 평가한다.

조사는 17개 부문, 59개 기업을 대상으로 지난 7월 한 달간 1만2200명의 소비자 패널을 통해 진행했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>