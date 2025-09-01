본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

인천시, 신생아가구 내 집 마련 대출이자 지원…연간 최대 300만원

박혜숙기자

입력2025.09.01 13:50

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천시가 신생아 가구의 주거비 부담을 덜어주기 위해 주택담보대출 이자 일부를 지원한다.


시는 인천형 저출생 정책인 '아이플러스(i+) 집 드림' 프로젝트의 일환으로, '신생아가구 내 집 마련 1.0 대출이자 지원사업'을 새롭게 추진한다고 1일 밝혔다.

지원 대상은 올해 1∼8월 출생 자녀가 있는 신생아 가구로, 총 3000가구를 선정해 지원할 계획이다. 지원 요건은 부부합산 연 소득 1억3000만 이하, 인천시 소재 전용면적 85㎡ 이하·실거래가 6억원 이하 주택, 1가구 1주택 실거주, 부부와 자녀 전입 등이다.


인천시청

인천시청

AD
원본보기 아이콘

지원 신청은 오는 18일부터 다음 달 10일까지 '인천주거포털'에서 온라인 접수하며, 3000가구 이상이 신청하면 배점표에 따른 고득점자순으로 선정된다.


지원금은 주택담보대출 잔액(3억원 이하)의 최대 1%, 가구당 연간 최대 300만원을 5년간 지급한다. 올해는 1∼8월분 이자를 최대 200만원까지 지원한다.

인천시 관계자는 "높은 주거비 부담이 출산을 주저하게 만드는 큰 요인"이라며 "이번 사업을 통해 신혼부부와 출산 가정이 안정적으로 내 집을 마련하고, 아이를 안심하고 키울 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'배송완료' 알림에 칼퇴 했는데…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다

"콸콸 나오다 쫄쫄쫄" 75% 제한급수에 강릉 음식·숙박업소 절규

퀄리티 유지하고 '이것' 낮춰…'990원 소금빵' 기획자가 말한 비결

"박지성과 이혼 후 셋째 임신? 와우"…김민지, 가짜뉴스 직접 반박

긴장되는 배치 첫날…CPR로 시민 살린 경찰 실습생

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

어마어마한 중국 태양광…구조조정 본격화

새로운 이슈 보기