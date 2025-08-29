본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

오언석 도봉구청장, 김재섭 의원에 13개 현안 사업 협조 요청

김민진기자

입력2025.08.29 16:37

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

“도봉 미래 좌우할 사업, 범정부 지원 절실”

오언석 서울 도봉구청장이 29일 오후 도봉구청 구청장실에서 지역 국회의원인 김재섭 의원을 만나 지역 현안을 집중 논의했다. 이번 만남은 지난 25일에 이어 이달에만 두 번째로, 지역 현안 해결에 속도를 내기 위한 행보로 풀이된다.

오언석 도봉구창장(왼쪽)과 김재섭 국회의원(오른쪽)이 도봉구 지역 현안에 대해 논의하고 있다. 도봉구 제공.

오언석 도봉구창장(왼쪽)과 김재섭 국회의원(오른쪽)이 도봉구 지역 현안에 대해 논의하고 있다. 도봉구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이 자리에서 오 구청장은 환경부, 국방부 등 중앙정부 5개 부처에 건의할 13개의 사업에 관한 사항을 전달하며 범정부 차원의 긴밀한 협조를 요청했다. 전달한 13개 사업은 화학부대 이전부지 한옥마을 조성을 위한 국립공원 해제 추진, 중랑천 수변활력거점 조성을 위한 하천점용허가 요청, 방학역사 개량사업 신속 착공, SRT 수도권 북부 연장 반영, 경원선 지하화 추진, 도봉산 국립공원 편의시설 개선, 초안산 분묘군 지정구역 조정 등이다.


오언석 도봉구청장은 “13개 사업은 도봉의 미래를 좌우할 사업”이라며 “원활한 사업 추진을 위해 범정부 차원의 적극적인 지원을 요청드린다”고 강조했다.

또한, 김재섭 의원이 지난 27일 ‘초중등교육법 일부개정법률안’을 대표 발의한 데 대해 오 구청장은 “지난 25일 요청한 사항을 신속히 반영해 준 점에 대해 깊이 감사드린다”고 말했다. 지난 25일 오 구청장은 누원중·고등학교 통합 운영의 필요성을 김 의원에게 설명하며 국회 차원의 법 개정을 요청한 바 있다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"하청업체로 끝나선 안돼"…넷플릭스 대박 칠 때, 4년간 영화도 못만든 韓 OTT[케데헌이 남긴 과제] "하청업체로 끝나선 안돼"…넷플릭스 대박 칠 때, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

메마른 아랄해에 삶의 희망 적시다

나이키 또 감원… 다시 스포츠다

"고기 구워먹고 바리스타 배우고" 김호중 들어갔다는 민영교도소

'케데헌' 등장 라면 팔았더니…농심, 1분40초만에 품절

"욕실에 '이것' 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

월남개미, 4100억 들고 '부릉~'…우물쭈물 코스피 1등 빼앗은 '이곳'

"당신 해고야"…Fed 이어 CDC, 트럼프 행정부 연이은 고위직 해임

새로운 이슈 보기