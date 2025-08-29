'AI 정책·전투참모' 도입한다…국방 인공지능회의 개최

우리 군(軍)이 인공지능(AI)을 활용해 단기적으로는 행정업무 효율성을 높이고, 중·장기적으로는 정책 결정을 지원하는 '인공지능(AI) 정책참모'를 구축한다.

국방부는 29일 오후 서울 용산구 청사 대회의실에서 이두희 국방부 차관이 주관하는 '국방 인공지능 회의'를 개최했다고 밝혔다. 이날 회의엔 국방부 자원관리실장, 전력정책국장, 합참 지휘통신부장, 육군 정책실장, 해·공군 정보화기획참모부장, 국방 연구기관 부기관장 등 국방 AI 관련 주요 관계자가 모두 참석했다.

서울 용산구 국방부. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 회의에선 2026년 국방 AI 사업내용, AI 기반 유무인 복합체계 구현 실증계획 및 민간기업의 국방 데이터 접근성 개선 추진상황에 대한 보고가 진행됐다. 국방부는 "그동안 AI 관련 전략과 활용 방향에 대해 다양한 논의를 이어왔다"면서 "이번 회의를 계기로 조직적 기반과 예산적 뒷받침을 모두 마련하며 실질적 추진궤도에 오르게 됐다"고 설명했다.

국방부는 최근 몇 년간 국방 AI 발전을 위해 거버넌스, 인프라, 환경·생태계 3개의 영역에서 혁신을 이어왔다. 우선 거버넌스와 관련해선 국방 AI 업무를 총괄하는 조직을 '첨단전력기획관실'로 일원화하고, 그 직책을 민간 전문가 영입이 가능한 개방형 공모직으로 전환해 오는 9월부터 공모를 진행할 예정이다. 또 지난달부터 구성된 국방 AI TF를 통해 AI 관련 주요 이슈를 검토해 왔다.

아울러 인프라 구축을 위해 국방부는 AI 예산을 대폭 증액해왔다. 특히 민간의 첨단 A) 기술을 국방에 활용하기 위해 신규 사업예산 반영을 적극적으로 추진 중이다. 또 국방 데이터의 민간기업 활용을 활성화하기 위한 방안을 적극적으로 추진하고 있습니다. 데이터 접근성을 높여 민간의 창의적인 아이디어를 국방 분야에 접목하고, 국방 AI 기술 발전을 가속하기 위한 목적이다.

국방부는 이를 바탕으로 국방 A) 생태계를 더욱 발전시켜 나갈 계획이다. 단기적으로는 AI를 활용해 행정업무 효율성을 높이고, 중·장기적으로는 장관의 정책 결정을 지원하는 AI 정책참모를 구축해 국방 의사결정과정을 혁신한단 방침이다. 또 전장에서 지휘관의 결심을 지원하는 'AI 전투 참모'를 구축하고, 무기체계 지능화를 지속해서 추진한단 구상이다.

이 차관은 "병역자원 부족 등 국방이 당면한 위기를 극복하기 위해 마지막 골든타임이라는 절박한 심정으로 국방 인공지능을 통한 혁신에 매진할 것"이라고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>