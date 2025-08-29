현대차·기아, 美 생산 두자릿수 증가…올해 80만대 넘는다

1~7월 45만8784대 생산…12%↑

관세 부과 이후 월 4만대 양산 가동



대미 車수출 감소 추세 이어질 듯

"국내 생산 촉진 지원 방안 절실"

현대자동차·기아의 올해 미국 현지 생산량이 지난해보다 두 자릿수 넘게 늘어난 것으로 나타났다.

1일 한국모빌리티산업협회에 따르면 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 222,750 전일대비 750 등락률 +0.34% 거래량 150,352 전일가 222,000 2025.08.29 09:18 기준 관련기사 [타볼레오]아이오닉 6 '국내 최장 주행거리 1등' 뽐낼만하네현대차 노조 '파업 위기감'…기본급 인상 14만원 vs 8만원"속도조절 속 상용화 준비"…현대차, AAM 수장 교체 배경은 전 종목 시세 보기 close · 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 107,100 전일대비 1,400 등락률 +1.32% 거래량 149,543 전일가 105,700 2025.08.29 09:18 기준 관련기사 트럭 덮쳤지만 '멀쩡'…18개월 두 아이 지켜낸 아이오닉5순식간에 덮친 트럭, 18개월 쌍둥이 지켜낸 아이오닉5…美추돌사고 화제현대차·기아, EV 화재 안전 정보 집대성 "안전성 강화" 전 종목 시세 보기 close 는 1월부터 7월까지 미국에서 총 45만8784대를 생산했다. 지난해 같은 기간(40만7308대) 대비 12% 넘게 늘었다.

현대차는 현지에서 25만484대를 만들어 전년 동기(20만2908대) 대비 23.4%나 급증했으며, 기아는 전년(20만4400대)보다 1.9% 늘어난 20만8300대를 생산했다.

현지 생산 증가는 미국 관세 영향으로 파악된다. 현대차는 1분기 월평균 3만5000대를 생산해오다 미국에서 자동차 관세를 부과한 4월과 5월에 생산량이 4만대를 넘었다. 기아도 4,5월 각각 3만300대, 3만1400대를 생산하며 월 최고치를 찍었다.

현지 생산 증가 추세가 연말까지 이어지면 현대차·기아의 미국 생산이 처음으로 80만대에 육박할 것으로 예상된다. 현대차·기아의 미국 생산량은 2023년 72만7000대로 사상 최대치를 기록한 후 지난해에는 71만5732대로 줄어든 상태다.

미국 생산이 늘면서 국내 수출은 감소했다. 1~7월 한국의 대미 자동차 수출은 80만1109대로, 지난해 같은 기간 87만4182대 보다 8.3% 하락했다.

향후 관세 영향이 지속되는 만큼 현지 생산은 계속 늘어날 것이란 전망이 나온다. 현대차그룹은 2028년까지 4년간 미국에 260억달러(약 36조원)를 투자, 지난해 70만대인 미국 완성차 생산능력을 120만대 이상 확대할 계획이다.

현대차그룹은 공급망 현지화에도 속도를 내고 있다. 미국에서 부품 소싱 다변화를 위해 태스크포스(TF)를 가동, 현재 200여개 업체로부터 부품 견적서를 받아 국내 수출과 현지 소싱 등을 놓고 최적의 안을 검토하고 있다.

관세 대응 등을 이유로 국내에서 미국으로 수출도 줄고 있어 장기적으로 국내 생산이 위축될 것이라는 우려가 나온다. 업계는 국내 생산을 늘리기 위한 맞춤형 지원이 필요하다고 지적한다.

이재명 정부는 국정운영 5개년 계획에 현재 글로벌 7위인 국내 자동차 생산량(412만대)을 2030년까지 5위로 끌어올린다는 목표를 제시했다. 지난해 5위는 독일로 442만대를 생산, 30만대가량 차이 난다.

김주홍 한국자동차모빌리티산업협회 전무는 "관세 부담을 줄이기 위한 현지 생산을 막을 순 없다"면서 "국내 생산 체제를 유지, 확대하기 위해 생산과 소비를 동시에 늘리도록 유도하는 정책적 지원이 필요하다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



