6월 국내은행 원화대출 연체율 0.52%…기업·가계대출 모두 ↓

신규연체율 0.03%P ↓

기업대출 연체율 0.17%P ↓

가계대출 연체율 0.06%P ↓

올해 6월 말 국내은행의 원화대출 연체율이 0.52%로 지난달 보다 떨어졌다. 기업대출과 가계대출 연체율 모두 하락한 영향이 컸다.

29일 금융감독원이 발표한 '2025년 6월 말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)'에 따르면 올해 6월 말 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체기준)은 0.52%로 집계됐다. 이는 전월 말(0.64%) 대비 0.12%포인트 하락했고, 전년 동월 말(0.42%) 대비 0.10%포인트 상승한 수치다.

6월 중 신규연체 발생액은 2조8000억원으로, 전월(3조5000억원) 대비 7000억원 줄었다. 연체채권 정리규모는 5조7000억원으로 전월(1조7000억원)보다 4조원 급증했다.

같은 기간 신규연체율은 0.11%로 전월(0.14%) 대비 0.03%포인트 떨어졌다.

부문별로 같은 기간 기업대출 연체율은 0.60%로 전월 말(0.77%) 대비 0.17%포인트 하락했다.

대기업대출 연체율은 0.14%로 전월 말(0.15%) 대비 0.01%포인트 내려왔다. 중소기업대출 연체율과 중소법인 연체율은 0.21%포인트, 0.24%포인트 하락하며, 각각 0.74%, 0.79%로 집계됐다.

가계대출 연체율은 0.41%로 전월말(0.47%) 대비 0.06%포인트 떨어졌다. 주택담보대출 연체율은 전월 말(0.47%) 대비 0.06%포인트 하락한 0.41%를 기록했다. 주택담보대출을 제외한 가계대출의 연체율은 0.78%로 전월 말(0.94%) 대비 0.16%포인트 떨어졌다.

금감원은 "향후 연체·부실 확대 가능성에 대비해 최근 연체율이 상승하고 있는 취약부문을 중심으로 모니터링을 강화하고 충분한 손실흡수 능력을 유지하도록 유도하는 한편, 연체율이 높은 은행을 중심으로 연체·부실채권 상매각 등을 통해 자산건전성 관리를 강화하도록 지도할 예정이다"라고 밝혔다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



