삼성카드, '삼성 iD 셀렉트' 2종 출시…"혜택 고르는 상품"

문채석기자

입력2025.08.28 09:25

아파트관리비 10% 할인
외식·쇼핑 주말 2배 인하
매달 원하는 혜택변경 가능

삼성카드 는 고객이 원하는 혜택을 직접 선택할 수 있는 '삼성 iD 셀렉트 카드' 2종을 선보였다고 28일 밝혔다.


삼성카드, '삼성 iD 셀렉트' 2종 출시…"혜택 고르는 상품"
삼성 iD 셀렉트 카드 2종은 생활비 영역에서 혜택을 선택할 수 있는 '삼성 iD 셀렉트 올', 주 소비처에서 주말 2배 혜택을 선택할 수 있는 '삼성 iD 셀렉트 온'이다.

2종 모두 카드를 발급할 때 원하는 혜택을 선택할 수 있다. 카드를 쓰면서도 매달 혜택을 변경할 수 있다.


셀렉트 올 카드는 고정비업종 선택 할인, 생활소비업종 선택 할인 혜택을 제공한다.


고정비업종 선택 할인은 아파트 관리비·통신요금 10%, 교육비 10%, 국내 전 가맹점 0.7% 할인 선택지를 제공한다. 고객은 한 가지를 골라 혜택을 받을 수 있다.

생활소비업종 할인도 선택할 수 있다. 음식점·편의점·할인점·주유 7%, 온라인쇼핑·배달 애플리케이션·병원·약국 7% 할인 중 하나를 고르면 된다.


선택 할인 외에 기본 할인도 제공한다. 해외 2%, 다이소·여행·도서·와인 5%, 디지털콘텐츠·온라인멤버십 50% 깎아준다.


셀렉트 온 카드는 혜택 3가지 중 하나를 고르는 상품이다.


먼저 외식 5%, 온라인패션·쇼핑몰 5% 할인 혜택에 대해 2가지 선택지를 제공한다.


소비패턴에 따라 주말에 많이 쓰는 영역을 고르면 해당 영역에서는 주중 5%, 금~일요일 2배인 10% 인하해준다.


온라인 소비에 집중하는 고객은 온라인 간편결제 1% 할인을 고르면 된다.


기본 할인 혜택도 제공한다. 해외 2%, 배달 앱·커피전문점·택시·카셰어링 5%, 구글플레이·앱스토어·디지털콘텐츠 50% 깎아준다.


두 카드의 전월 실적 및 한도, 혜택 가맹점 등은 삼성카드 홈페이지와 앱, 그리고 모니모를 통해서 확인 가능하다.


두 카드의 연회비는 국내전용, 해외겸용 모두 2만원이다.


삼성카드 관계자는 "고객이 자신의 소비패턴에 맞춰 혜택을 선택할 수 있도록 설계한 게 삼성 iD 셀렉트 카드의 특징"이라며 "앞으로도 고객 맞춤형 상품을 지속적으로 선보일 예정"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
