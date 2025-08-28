본문 바로가기
김기문 중기중앙회장 "신임 조달청장 방문 환영…간담회 마련되길"

이서희기자

입력2025.08.28 10:00

백승보 신임 조달청장이 취임 후 처음으로 중소기업중앙회를 방문했다.


중기중앙회는 2019년 조달청과 업무협약을 맺고 ▲협동조합 활성화 및 소기업·소상공인 지원 강화 ▲창업·벤처기업 공공판로 지원 ▲수출기업 해외조달시장 진출 지원 ▲정책간담회 정례회 ▲조달물품 품질 강화 등을 위해 긴밀히 협력해 오고 있다.


김기문 중기중앙회장은 "중기중앙회에 방문해 중소기업 지원 의지를 보여준 것에 감사하다"며 "조달청은 공공조달 참여기업의 74%, 납품액의 64%를 차지하는 중소기업에 가장 중요한 정부 부처"라고 말했다. 이어 "중소기업의 목소리에 귀 기울여 주길 바라며 중앙회와도 자주 소통해 조만간 깊이 있는 간담회 자리가 마련되기를 희망한다"고 덧붙였다.

그러면서 "중소기업의 가장 큰 현안인 공공 조달형 납품단가 연동제, 부정당제재 관련 제도 개선을 적극적으로 검토해달라"고 강조했다.


백승보 신임 조달청장은 1971년생으로 고려대 경제학과를 졸업했으며 행정고시 39회 출신으로 공직에 입문했다. 조달청 시설사업국장, 신기술서비스국장, 서울지방조달청장 등을 역임했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
