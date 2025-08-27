본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

최휘영 장관 "APEC 미래·공동번영 동력으로 문화산업 가치 인정받아"

박병희기자

입력2025.08.27 18:31

시계아이콘01분 09초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

첫 APEC 문화산업고위급대화 공동성명 채택

"미래 성장 동력으로, 또 역내 함께 성장하는 동력으로서 문화산업의 가치를 공식적으로 인정했다는데 가장 큰 의미가 있다."


최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 경주 힐튼호텔에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 2025 문화산업고위급대화 본회의를 마친 뒤 기자간담회에서 이같이 말했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 경북 경주 힐튼호텔에서 열린 'APEC 2025 문화산업고위급대화' 본회의를 마친 뒤 기자회견에서 회의 내용과 성과를 설명하고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 경북 경주 힐튼호텔에서 열린 'APEC 2025 문화산업고위급대화' 본회의를 마친 뒤 기자회견에서 회의 내용과 성과를 설명하고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

AD
원본보기 아이콘

최휘영 장관 "모든 회원 경제체 공동성명 지지 대단한 성과"

이번 회의는 1989년에 창설 이래 무역, 에너지, 디지털 경제 등 경제 현안을 주로 다뤘던 APEC이 역사상 처음으로 문화산업을 주요 의제로 논의했다는 점에서 주목받았다. 첫 APEC 문화산업고위급대화는 ▲문화창조산업의 경제적 중요성에 대한 공동 인식, ▲디지털·AI 기술을 활용한 창작과 유통의 혁신 촉진, 문화다양성 존중을 기반으로 한 지속 가능한 협력 체제 구축 등을 뼈대로 한 공동성명을 채택하고 본회의를 마무리했다.

최휘영 장관은 "모든 회원 경제체가 공동 성명에 대한 지지를 표명하여 문화산업 고위급 대화 공동 성명을 채택하게 됐다"며 "모든 회원 경제체가 합의를 이뤘다는 점은 대단히 중요한 성과"라고 설명했다.


최 장관은 "문화 창조 산업이 역내 인적 교류를 활성화하고 관광을 장려하는 등 문화 경제 협력을 위한 새로운 지평을 열 수 있음을 확인하고 AI를 포함한 디지털 기술의 발전이 문화 창조 산업의 전 과정에 걸친 혁신을 촉진하고 창의성을 확산할 것임을 인정했다"고 강조했다. 다만 최 장관은 "AI가 문화 부문의 일자리와 창작자의 권리 등에 미치는 영향을 인식하고 해당 권리들을 보호하기 위한 집단적 관심과 노력이 필요함을 합의했다"고 덧붙였다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 경북 경주 힐튼호텔에서 열린 'APEC 2025 문화산업고위급대화' 본회의를 마친 뒤 기자회견에서 회의 내용과 성과를 설명하고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 경북 경주 힐튼호텔에서 열린 'APEC 2025 문화산업고위급대화' 본회의를 마친 뒤 기자회견에서 회의 내용과 성과를 설명하고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

원본보기 아이콘

"韓 문화유산에 큰 관심…문화 관련 국제 논의 주도해야"

최휘영 장관은 지난달 31일 취임한 지 한 달도 채 지나지 않은 시점에서 큰 국제행사를 치렀다. APEC 2025 문화산업고위급대화 의장으로서 회의를 주재했다.


최 장관은 "우리 한국의 문화유산에 대해서 많은 나라들이 정말 큰 관심을 가지고 있다는 점을 확인할 수 있었다"며 "그런 측면에서 앞으로 우리나라가 문화 관련된 논의에서 더 주도적으로 참여하고 이끌어 나가야겠다고 생각했다"며 소회를 밝혔다.

다른 국가들이 특별히 관심을 보인 한국 문화에 대해서는 K팝을 언급했다. 최 장관은 "최근에 K팝을 포함한 K컬처에 대한 관심이 전 세계적으로 많이 확산되고 있고, 또 이번 고위급 대화가 한국에서 열렸다는 점 때문에 그쪽 분야에서 많은 질문과 협의가 이뤄졌다"며 "K팝이나 드라마, 영화, 게임 등 산업적 측면에서 성과들을 계속 이어나가고 있는 분야에 대한 대화들이 많았다"고 설명했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 모든 게 2만원? 한국인들 너무 부럽잖아"…외신도 주목한 K찜질방 "이 모든 게 2만원? 한국인들 너무 부럽잖아"…외... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투"…발렌시아가의 파격 디자인

"피부에 착 붙이면 살이 쑥"…마이크로니들 열풍 예고

"소아의료 공백 해소 위해 전담 법·부처 필요"

항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기

이 한장의 사진에 담긴 악연…국힘 지형이 요동친다

거래 뜸한데…5% 은행 이자보다 낫네

새로운 이슈 보기