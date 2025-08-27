기장군 일광읍, 가족문화 프로그램 ‘빵긋 베이킹’ 진행

기장군 일광읍행정복지센터(읍장 김강현)는 최근 일광읍지역사회보장협의체(위원장 최원순)와 함께 가족친화 문화생활지원사업 '빵긋 베이킹'을 진행했다고 27일 전했다.
'빵긋 베이킹'은 협의체 특화사업으로 마련돼, 아동·청소년을 양육하는 가정 10세대가 참여했다. 부모와 자녀가 함께 케이크를 만들며 가족 간 소통과 힐링의 시간을 나누도록 마련됐다.
이날 프로그램에서는 전문 강사의 지도 아래 아이들이 직접 빵을 자르고 생크림을 만들어 케이크를 장식했다. 가족마다 개성을 담아낸 작품을 완성하면서 현장은 웃음과 즐거움으로 가득했다.
참여한 한 주민은 "아이와 함께 새로운 경험을 하고 소중한 추억을 남길 수 있어 정말 좋았다"며 "이런 문화체험활동이 더 많아지길 바란다"고 말했다.
김강현 일광읍장은 "지역사회와 함께할 수 있는 다양한 협의체 특화사업을 적극 지원하겠다"고 강조했다.
일광읍협의체 특화사업은 사회복지법인 성우희망재단 후원과 부산사회복지공동모금회 지원으로 추진 중인 '기장희망울타리사업'의 하나다.
기장군 일광읍 가족친화 문화생활지원사업 ‘빵긋 베이킹’ 작품들.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
