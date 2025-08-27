본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

기장군 일광읍, 가족문화 프로그램 ‘빵긋 베이킹’ 진행

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.27 17:02

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기장군 일광읍행정복지센터(읍장 김강현)는 최근 일광읍지역사회보장협의체(위원장 최원순)와 함께 가족친화 문화생활지원사업 '빵긋 베이킹'을 진행했다고 27일 전했다.


'빵긋 베이킹'은 협의체 특화사업으로 마련돼, 아동·청소년을 양육하는 가정 10세대가 참여했다. 부모와 자녀가 함께 케이크를 만들며 가족 간 소통과 힐링의 시간을 나누도록 마련됐다.

이날 프로그램에서는 전문 강사의 지도 아래 아이들이 직접 빵을 자르고 생크림을 만들어 케이크를 장식했다. 가족마다 개성을 담아낸 작품을 완성하면서 현장은 웃음과 즐거움으로 가득했다.


참여한 한 주민은 "아이와 함께 새로운 경험을 하고 소중한 추억을 남길 수 있어 정말 좋았다"며 "이런 문화체험활동이 더 많아지길 바란다"고 말했다.


김강현 일광읍장은 "지역사회와 함께할 수 있는 다양한 협의체 특화사업을 적극 지원하겠다"고 강조했다.

일광읍협의체 특화사업은 사회복지법인 성우희망재단 후원과 부산사회복지공동모금회 지원으로 추진 중인 '기장희망울타리사업'의 하나다.

기장군 일광읍 가족친화 문화생활지원사업 ‘빵긋 베이킹’ 작품들.

기장군 일광읍 가족친화 문화생활지원사업 ‘빵긋 베이킹’ 작품들.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장서 전국 최악 하락지로 "분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투"…발렌시아가의 파격 디자인

"피부에 착 붙이면 살이 쑥"…마이크로니들 열풍 예고

"소아의료 공백 해소 위해 전담 법·부처 필요"

항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기

이 한장의 사진에 담긴 악연…국힘 지형이 요동친다

거래 뜸한데…5% 은행 이자보다 낫네

새로운 이슈 보기