장동혁 국민의힘 대표가 27일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 국민의례를 하고 있다.
[포토] 국민의례하는 장동혁 대표
2025년 08월 27일(수)
장동혁 국민의힘 대표가 27일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 국민의례를 하고 있다.
