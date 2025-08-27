"청년들, 모여라" 하남시, 청년 명랑운동회 참가자 100명 선착순 모집

경기 하남시(시장 이현재)는 2025년 '청년의 날'을 기념해 오는 9월 20일 오후 1시 하남시청소년수련관에서 열리는 청년 명랑운동회 참가자 100명을 선착순 모집한다고 27일 밝혔다. 이번 행사는 청년들이 고단한 일상을 잠시 내려놓고 또래들과 어울리며 활력을 얻을 수 있도록 기획됐다.

하남시, 청년 명랑운동회 참가자 100명 선착순 모집. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

'청년의 날'은 청년발전과 청년문제에 대한 사회적 관심을 높이기 위해 지정된 법정 기념일로, 매년 9월 셋째 주 토요일에 열린다. 최근 고립·은둔 청년과 '쉬었음' 청년 증가가 사회적 문제로 부각되면서, 하남시는 청년들이 새 기운을 얻고 서로 교류할 수 있는 청년 명랑운동회를 준비했다.

특히 행사 기획 단계부터 하남시 청년메이트가 참여해 청년들의 목소리와 아이디어가 반영되었다는 점에서 의미가 크다.

참가 신청은 하남시 홈페이지 공지사항에서 '청년 명랑운동회'를 검색해 네이버폼을 통해 접수하면 된다. 온라인 신청이 어려운 경우에는 하남시 청년일자리과로 전화 접수도 받는다.

이번 운동회는 단순한 체육대회가 아니라, 웃고 즐기며 자연스럽게 교류할 수 있도록 ▲레크레이션 ▲신발 양궁 ▲줄다리기 ▲사다리 릴레이 등이 준비돼 있다. 여기에 ▲OX 퀴즈 같은 참여형 코너도 마련돼 청년들이 흥미롭게 즐길 수 있다.

참가자들은 응원과 팀플레이 속에서 학창 시절 운동회의 추억을 떠올리며 특별한 하루를 보낼 수 있을 것으로 기대된다.

이현재 하남시장은 "이번 행사를 통해 청년들이 스트레스를 해소하고 또래들과 교류하며 긍정적인 에너지를 얻길 바란다"며 "앞으로도 청년들의 삶에 실질적인 도움이 되는 정책을 꾸준히 추진하겠다"고 말했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



