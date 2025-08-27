국내 최대 'AI항만' 탄생한다… 부산항만공사, 진해신항에 항만특화형 AI 도입

항만하역장비 통합제어시스템·해양디지털트윈 구축

국내 최대 'AI 항만' 탄생 프로젝트가 가동됐다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 국내 최대 규모로 개발 중인 부산항 진해신항에 AI 기반 항만 인프라 디지털화 기술 개발을 시작한다고 27일 알렸다.

진해신항 개발은 부산항을 세계 최고 수준의 친환경 스마트 항만으로 조성하기 위해 2045년까지 약 14조원을 투입해 세계 최대 규모의 메가포트로 구축하는 것을 목표로 한다. 정부가 추진 중인 '글로벌 거점항만 구축전략'의 핵심사업인 셈이다.

BPA는 부산항 진해신항 하역장비 통합제어시스템과 해양인프라 디지털트윈을 구축하는 용역을 올해 9월부터 18개월 동안 추진하기로 했다.

지난해 4월 국내 최초의 완전자동화부두인 부산항 신항 7부두 개장 후 자동화된 하역장비와 터미널 운영 시스템 간 유기적 연결과 시스템 호환이 향후 과제로 논의돼 왔다.

BPA는 이번 용역을 통해 자동화부두 내 주요 하역장비 간 단일화된 지능형 인터페이스를 구축하고 AI 기반 작업 할당 및 스케줄링 기능을 도입해 터미널운영시스템의 하역 프로세스를 획기적으로 개선할 계획이다.

또 항만에 인접한 해상의 파고, 기후 등 해상 데이터의 실시간 전송 및 자료 관리가 가능한 디지털 트윈을 구축해 공사 및 터미널 운영 중 월파에 의한 해상 안전사고를 대비하고 나아가 자율운항선박 시대에 대비한 해상 데이터 축적에 나선다.

BPA 송상근 사장은 "AI 도입은 분야를 막론한 세계적인 큰 흐름"이라며, "국내 최초로 자동화부두를 도입한 노하우를 토대로 항만의 AI 전환, 디지털화에도 앞장서겠다"라고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>