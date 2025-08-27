신창재 교보생명 의장, 유소년 체육 41년 후원 공로로 대한체육회 감사패

교보생명컵 꿈나무체육대회 41년째 이어온 민간 유소년 체육 산실

역대 15만5000명 참가, 500여명 국가대표·200여개 메달 배출

신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장이 한국 유소년 체육 발전에 기여해온 공로를 인정받아 대한체육회로부터 감사패를 받았다.

27일 교보생명에 따르면 유승민 대한체육회 회장은 지난 25일 서울 광화문 교보생명 본사에서 신창재 의장을 만나 감사패를 전달했다. 유 회장은 "지난 4년간 약 2000개의 학교 운동부가 해체되는 등 유소년 체육 여건이 갈수록 어려워지는 상황에서 교보생명이 40년 넘게 아이들에게 꿈과 도전의 무대를 제공해 온 점에 깊이 감사드린다"고 말했다.

신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장(오른쪽)과 유승민 대한체육회장이 지난 25일 서울 광화문 교보생명 본사에서 감사패 전달식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 교보생명

유 회장은 또 "교보생명컵 꿈나무체육대회가 매년 꿈나무들을 꾸준히 지원해온 덕에 많은 선수들이 성장해 국가대표와 메달리스트가 됐고 다시 후배들의 귀감이 되는 모델이 지속되고 있다"며 "체육인 입장에서 교보생명에 감사한 마음이 들 수밖에 없다"고 전했다.

유 회장은 이어 "저도 1994년 교보생명컵에서 우승한 경력이 있다"며 "정부도 아닌 민간기업이 수십년간 흔들림 없이 대회를 후원하기는 쉽지 않은 일로 더욱 큰 의미가 있다"고 덧붙였다.

이번 감사패엔 교보생명이 1985년부터 '교보생명컵 꿈나무체육대회'를 꾸준히 개최·지원하며 기초체육 저변 확대와 국가대표 배출 등 한국 스포츠 발전에 기여한 공로에 대한 감사 메시지가 담겼다.

신 의장은 "교보생명컵은 '교육보국(교육을 통해 인재를 길러 나라를 지킨다)'이라는 창업 철학에서 출발했다"며 "교보생명 설립 당시 사명이 대한교육보험이었고 첫 상품도 교육보험이었다"고 설명했다. 그는 이어 "그 연장선에서 초등학생들을 위한 체육대회를 개최해 온 것도 교육의 일환"이라고 부연했다.

교보생명컵 꿈나무체육대회는 1985년 시작된 국내 유일의 민간 유소년 전국종합체육대회다. 올해로 41회째를 맞았다. 현재까지 15만5000여명이 참가했다. 이 중 500여명이 국가대표로 성장했다. 올림픽과 아시안게임 등 국제무대에서 획득한 메달은 200여개에 이른다.

교보생명이 41년째 기초종목 후원에 정성을 쏟는 이유는 신용호 창립자의 인재육성 철학에 있다. 신 창립자는 '국민교육진흥'과 '민족자본형성'을 창립이념으로 삼아 세계 최초의 교육보험을 창안하고 교보문고를 설립했다. 꿈나무체육대회도 '교육이 민족의 미래'라는 신념을 구체적으로 실천하기 위해 시작된 행사다.

교보생명은 대회 개최를 통한 기초체육 지원과 함께 2019년부터 '교보 체육꿈나무 육성 장학사업'을 운영하며 유망주들에게 안정적인 성장기반을 제공하고 있다. 매년 선발된 장학생에게 장학금을 지급하고 국제대회 입상 시 추가 지원을 이어가며 한국 스포츠의 미래를 밝히는 인재 육성에 힘쓰고 있다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



