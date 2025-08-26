백경현 시장 "아케이드 새단장…전통시장 활성화 적극 지원"

구리시, 전통시장 아케이드 교체 공사 준공식 개최

쾌적하고 안전한 전통시장 환경 조성

제1공영주차장 개선사업도 병행

경기 구리시(시장 백경현)는 26일 구리전통시장 아케이드 1구간에서 '구리전통시장 시설현대화(아케이드 교체) 사업' 준공식을 열고 시민과 상인들에게 새롭게 단장한 시장을 공개했다.

백경현 구리시장이 26일 구리전통시장 아케이드 1구간에서 '구리전통시장 시설현대화(아케이드 교체) 사업' 준공식에 참석해 인사말을 하고 있다. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 2009년 설치된 아케이드가 노후화되면서 제기된 안전 우려를 해소하고, 전통시장을 보다 쾌적하게 이용할 수 있도록 하기 위해 추진됐다. 사업비는 총 11억3800만원(도비 5억7060만원, 시비 5억1985만원, 자부담 4755만원)이 투입되었으며, 이를 통해 길이 100m, 면적 800㎡ 규모의 지붕 재질과 갤러리창을 전면 교체하고 전기설비를 재정비했다.

이 사업은 2023년 10월 경기도 전통시장 시설 현대화사업 공모에 선정되면서 시작되었다. 2024년 실시설계와 상인 설명회를 거쳐, 2025년 5월 26일 착공했다. 그리고 약 두 달 반의 공사 끝에 8월 7일 준공을 마쳤다.

이날 준공식에는 백경현 구리시장과 시도의원, 상인회 관계자 등 50여 명이 참석했다. 행사는 경과보고, 기념사, 축사, 테이프 커팅, 시장 라운딩 순으로 진행됐다.

백경현 시장은 기념사에서 "이번 아케이드 교체로 전통시장이 한층 더 쾌적하고 안전한 쇼핑 공간으로 거듭났다"며 "아케이드가 설치되지 않은 구역도 지속적으로 개선해 전통시장 활성화와 상인 경쟁력 강화를 위해 적극 지원하겠다"고 강조했다.

박규창 전통시장 상인회장은 "시장 환경 개선을 위해 힘써 주신 구리시에 감사드리고, 새롭게 단장된 아케이드와 어닝, 간판이 시장을 찾는 손님들에게 더 편리하고 쾌적한 환경을 제공할 것"이라고 전했다.

백경현 구리시장(왼쪽 다섯 번째) 등 참석자들이 26일 구리전통시장 아케이드 1구간에서 '구리전통시장 시설현대화(아케이드 교체) 사업' 준공식에 서 테이프 커팅을 하고 있다. 구리시 제공 원본보기 아이콘

구리시는 이번 준공과 함께 안골로 103번길 60m 구간, 점포 21개소를 대상으로 한 어닝, 간판 교체 사업도 완료했다. 7월 29일부터 8월 25일까지 진행된 공사에서는 통일된 디자인 적용과 함께 도색, 조명정비를 통해 시장의 경관과 안전성을 크게 높였다.

또한 구리시는 경기도 특별조정교부금 3억원을 확보해 제1공영주차장 환경 개선사업도 함께 추진한다. 오는 11월까지 옥상 바닥 보수 방수, 배수로 보수, 외벽 도장 등 노후시설을 전면 개선해 하루 평균 600여 대의 차량과 3000여 명이 이용하는 주차장의 편의성과 안전성을 높일 계획이다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



