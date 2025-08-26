광주 시민단체 “민주당, 조국 견제보다 혁신 경쟁해야”

참여자치21 “혁신당, 민주당 독점 대안”

“내년 선거 경쟁…지역민 선택 넓힌다”

서왕진 원내대표 “호남 정치, 다양성 필요”

더불어민주당이 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장의 호남 방문 일정을 두고 견제하는 모습을 보이자 광주 지역 시민단체가 "견제가 아닌 혁신 경쟁을 하라"고 촉구했다.

참여자치21은 조 원장이 광주를 찾은 26일 성명을 내 "민주당과 일부 언론이 조국 전 대표가 자숙 없이 내년 지방 선거용 행보를 하고 있다는 등 과도하게 견제하고 있다"며 "벌써 이번 방문을 진보 진영의 분열로 진단하고 있다"고 비판했다.

단체는 "호남에서 민주당과 조국혁신당은 같은 당이 아니고, 같은 당이어서도 안 된다"며 "조국혁신당은 호남 정치를 왜곡·정체시키는 민주당 독점 구조를 타파할 대안 정치세력이다"고 밝혔다.

이어 "공천이 곧 당선이라는 구조 속에서 조국혁신당과 민주당의 내년 지방선거 경쟁은 소탐대실이 아니라 지역민의 변화와 선택지를 넓히는 실험이다"며 "이래야 민주당 일당 독점 체제의 부작용을 줄이고 진보 정당 간 견제와 경쟁을 통한 다당제 기틀이 마련된다"고 강조했다.

또 "민주당은 조국혁신당을 비판·견제하기보다 반구제기의 자세로 능력 있고 참신한 인재들이 정치에 나설 수 있도록 공천 규정과 시스템을 혁신해야 한다"고 덧붙였다.

서왕진 조국혁신당 원내대표도 페이스북 논평에서 "호남은 조 원장과 혁신당의 행보를 분열이 아니라 정치적 다양성으로 본다"며 "호남 정치에도 배스킨라빈스31처럼 골라 먹는 재미가 있어야 한다"고 말했다. 그는 "내년 지방선거는 지역민의 변화와 선택지를 넓히는 실험"이라며 "변화를 원하는 마음, 호남이 길을 열 것"이라고 밝혔다.





