본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전테크노파크, '대전 원자력산업 기업 역량강화' 세미나 성료

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.26 16:34

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

글로벌 원자력 동향 공유·기업 협력으로 미래 전략 모색

대전테크노파크, '대전 원자력산업 기업 역량강화' 세미나 성료
AD
원본보기 아이콘

소형모듈원전(SMR) 등 미래 유망산업과 글로벌 원자력 에너지 시장동향을 공유하고 지역 기업들의 경쟁력 강화를 지원하기 위한 세미나가 대전에서 열렸다.


대전테크노파크(원장 김우연, 이하 대전TP)가 26일 오후 D-유니콘라운지에서 지역 원자력산업 기업 관계자들을 대상으로 대전 원자력산업 기업 역량 강화 세미나를 개최했다.

대전 원자력산업 지원기업 임직원 등 50여 명이 참석한 가운데 열린 세미나는 '글로벌 원자력 에너지 시장동향 및 소형모듈원전(SMR) 시장 전망'을 주제로 한국과학기술원(KAIST) 이정익 원자력 및 양자공학과 교수의 특강과 'AI 시대의 미래, 기회와 도전에 대한 국가독성과학연구소 신현길 박사의 강연이 진행됐다.


참가자들은 강연과 사례 발표를 통해 최신 글로벌 원자력 기술 트렌드와 SMR 시장 전망을 확인하고, AI와 연계한 미래 산업 기회와 도전 과제에 대한 인사이트를 얻었다.


이어진 지역 기업 소개와 기술 교류 네트워크 세션에서는 참석 기업들이 실무적 경험과 기술 정보를 공유하고, 향후 협력 가능성을 모색하는 실질적 비즈니스 교류가 이루어졌다.

앞서 대전시는 정부의 원자력산업 육성 정책에 발맞춰 올해도 대전 TP를 통해 6억 원의 예산을 투입해 시제품 제작, 공정개선, 국내외 마케팅, 기술 닥터 등 총 16개 과제를 지원하며 지역 원자력산업 육성에 집중하고 있다.


김우연 대전 TP 원장은 "대전이 원자력산업 중심도시로 도약할 수 있도록 지역 원자력 기업들과 긴밀히 소통하고 협력을 더욱 강화해 나갈 것"이라며 "원자력산업 육성을 위한 기업 지원에 더욱 박차를 가하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

지난해 더위 넘어섰다…한달째 폭염 위기경보 '심각'

새로운 이슈 보기