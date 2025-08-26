본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경제

美상무 "이번주 日 5500억달러 대미투자 후속 합의 발표"

오수연기자

입력2025.08.26 16:04

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 미·일 관세 협상에서 합의했던 일본의 5500억달러 대미 투자에 대한 후속 합의가 이번 주 후반 발표될 것이라고 밝혔다.


러트닉 장관은 25일(현지시간) 폭스뉴스에서 이같이 말하며 일본의 고위 무역 특사가 워싱턴을 방문해 해당 투자 계획을 공식화할 예정이라고 전했다.

하워드 러트닉 미국 상무부 장관. 로이터연합뉴스

하워드 러트닉 미국 상무부 장관. 로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

그는 일본의 투자금이 미국에서 반도체, 항생제, 희토류 등 제품을 생산하는 데 쓰일 수 있다고 덧붙였다.

로이터 통신은 소식통을 인용해 일본 협상 대표인 아카자와 료세이 경제재생상이 이번 주 미국을 방문해 투자 수익 분배 방식 등 합의 내용에 관한 문서를 작성할 계획이라고 보도했다.


미·일은 지난 7월 일본이 5500억달러 규모의 대미 투자를 하는 대가로 일본산 수입품에 대한 관세를 15%로 인하하기로 합의했으나 세부 내용에서 양측 주장이 엇갈린다.


도널드 트럼프 미국 대통령은 일본의 대미 투자에 대해 "우리가 투자할 자금"이라며 미국이 발생하는 이익의 90%를 가져갈 것이라고 했다. 반면 일본은 투자액 중 출자 비율은 1~2%에 불과하며, 출자에 따라 이익이 배분된다고 밝혔다.

합의 문서의 법적 구속력을 놓고도 이견이 있는 것으로 보인다. 미국은 일본에 대미 투자 계획에 관한 서면 합의를 요청했지만, 일본은 합의를 법적 구속력이 약한 형태로 유지하기를 선호한다고 니혼게이자이신문이 이날 보도했다.


아카자와 경제재생상은 26일 정례 브리핑에서 이번 주 방미 일정은 확정되지 않았다고 밝히며 러트닉 장관의 발언에 대해서는 언급을 거부했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

李대통령, 트럼프에 거북선·골프채 등 선물…트럼프, 李대통령에 '피습 사진첩' 건네 李대통령, 트럼프에 거북선·골프채 등 선물…트럼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이제 마지막은 물류센터 뿐"'월급 469만원' 현장서도 밀려나는 청년들

공휴일 2일 줄이자고? 지금도 적은데…彿난 민심

'갤럭시 폴더블폰' 쓰는 빌 게이츠 "이재용 회장이 선물"

"오겜·케데헌에 K컬처 열풍"…韓서 카드 '역대 최고액' 썼다

연구비 부정수급 알렸더니 4500만원…공익신고 32명, 보상금 3억원 받아

韓美中 '로봇 올림픽' 금메달은

현실이 된 '기후플레이션'…장바구니부터 중앙은행까지 흔든다

새로운 이슈 보기