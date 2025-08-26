美상무 "이번주 日 5500억달러 대미투자 후속 합의 발표"

하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 미·일 관세 협상에서 합의했던 일본의 5500억달러 대미 투자에 대한 후속 합의가 이번 주 후반 발표될 것이라고 밝혔다.

러트닉 장관은 25일(현지시간) 폭스뉴스에서 이같이 말하며 일본의 고위 무역 특사가 워싱턴을 방문해 해당 투자 계획을 공식화할 예정이라고 전했다.

하워드 러트닉 미국 상무부 장관. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그는 일본의 투자금이 미국에서 반도체, 항생제, 희토류 등 제품을 생산하는 데 쓰일 수 있다고 덧붙였다.

로이터 통신은 소식통을 인용해 일본 협상 대표인 아카자와 료세이 경제재생상이 이번 주 미국을 방문해 투자 수익 분배 방식 등 합의 내용에 관한 문서를 작성할 계획이라고 보도했다.

미·일은 지난 7월 일본이 5500억달러 규모의 대미 투자를 하는 대가로 일본산 수입품에 대한 관세를 15%로 인하하기로 합의했으나 세부 내용에서 양측 주장이 엇갈린다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 일본의 대미 투자에 대해 "우리가 투자할 자금"이라며 미국이 발생하는 이익의 90%를 가져갈 것이라고 했다. 반면 일본은 투자액 중 출자 비율은 1~2%에 불과하며, 출자에 따라 이익이 배분된다고 밝혔다.

합의 문서의 법적 구속력을 놓고도 이견이 있는 것으로 보인다. 미국은 일본에 대미 투자 계획에 관한 서면 합의를 요청했지만, 일본은 합의를 법적 구속력이 약한 형태로 유지하기를 선호한다고 니혼게이자이신문이 이날 보도했다.

아카자와 경제재생상은 26일 정례 브리핑에서 이번 주 방미 일정은 확정되지 않았다고 밝히며 러트닉 장관의 발언에 대해서는 언급을 거부했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>