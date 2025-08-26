본문 바로가기
김문수 "무거운 짐 벗어 당원께 감사 …묵묵히 장동혁 잘 돕겠다"

나주석기자

장보경기자

입력2025.08.26 10:47

당대표 경선 석패 후 낙선사
장동혁 신임 대표 지원 약속
이재명 정권과 싸워야

국민의힘 당대표 경선에서 패배한 김문수 전 고용노동부 장관은 26일 "솔직히 여러 가지로 무거운 짐을 벗게 해준 당원 동지 여러분께 감사드린다"면서 "장동혁 신임 당대표를 묵묵히 잘 도와드리겠다"고 말했다.


김 전 장관은 이날 국회에서 진행된 국민의힘 전당대회 당대표 경선에서 석패한 뒤 낙선사를 통해 "정말 어려운 때 힘든 당대표직을 맡고, 최고위원으로 선출되신 장동혁과 최고위원들께 진심으로 감사드린다"고 했다. 이어 "자랑스러운 국민의힘이 대한민국을 구하고 국민을 구하고 미래를 개척해 나갈 수 있는 훌륭한 정당이 될 수 있도록 장 대표와 최고위원들을 중심으로 단결해, 이재명 독재 정권과 힘차게 싸워 승리할 수 있는 훌륭한 리더십을 발휘할 것을 믿는다"고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 신임 대표(왼쪽)가 26일 국회도서관에서 열린 제6차 전당대회 결선에서 김문수 후보와 손을 들어 인사하고 있다. 2025.8.26 국회사진기자단

장동혁 국민의힘 신임 대표(왼쪽)가 26일 국회도서관에서 열린 제6차 전당대회 결선에서 김문수 후보와 손을 들어 인사하고 있다. 2025.8.26 국회사진기자단

이번 전당대회를 거치며 차세대 주자로 거듭난 장 대표에 대한 기대와 축하의 뜻도 전했다. 김 전 장관은 "여러 가지로 짊어져야 할 큰 짐을 대신 짊어지는 장 대표가 크게 성공하고 크게 정치적 발전과 나라를 구하는 훌륭한 리더십을 보여줄 것을 믿는다"며 "장 대표를 중심으로 진심으로 뭉쳐서 어떤 계파도 없이 오직 이재명 독재 정권을 물리치고 대한민국을 더욱 위대하게 하는 길 하나만 남았다"고 말했다.


김 전 장관은 이번 전당대회 경선에서 21만7935표를 얻었지만 22만301표를 얻은 장 대표에는 못 미쳤다. 이번 당대표 선거에는 당원 선거인단 투표와 국민 여론조사를 각각 80%와 20%씩 반영됐다. 김 전 장관은 국민 여론조사에서 앞섰지만, 비중이 큰 당원 투표에서 패해 고배를 마셨다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

