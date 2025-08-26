대상 청정원 '로우태그', 100일만에 매출 100억원 돌파

4월 선보인 제품 10종

대상 대상 001680 | 코스피 증권정보 현재가 22,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,750 2025.08.26 개장전(20분지연) 관련기사 대상 '라이틀리', 곤약 간편식 전문 브랜드로 리뉴얼대상 종가, 런던 뮤직페스티벌 참가…유럽 시장 공략상법 개정 청구서 날아왔다…식품사 십중팔구 '무방비'[K푸드 G리포트]⑧ 전 종목 시세 보기 close 청정원은 '로우태그(LOWTAG)' 제품군이 출시 100여일 만에 누적 매출 100억원을 달성했다고 26일 밝혔다.

앞서 대상 청정원은 지난 4월 저속노화 등 건강을 중시하는 라이프스타일 트렌드에 맞춰 당류, 칼로리 등 식품의약품안전처가 정한 저(低)·무(無) 강조표시 요건을 충족한 로우 스펙 제품임을 직관적으로 인지할 수 있는 'LOWTAG' 엠블럼을 도입했다. 이와 함께 국내에서 직접 개발한 대체당 '알룰로스'를 활용해 장류 5종, 홍초 2종, 드레싱 3종 등 총 10종의 제품 라인업을 빠르게 구축해 소비자들의 호응을 얻고 있다.

LOWTAG 제품 10종은 기존 제품과 동일한 맛 품질을 구현했다는 점에서 호응을 얻어 기존 매출은 유지하면서 당과 칼로리에 부담을 느끼는 소비자를 중심으로 신규 수요를 창출해 카테고리 전체 매출 성장을 이끌었다.

저당·저칼로리임에도 완성도 높은 맛을 구현할 수 있었던 배경에는 대상 청정원의 독자적인 기술력과 차별화된 노하우가 있다. 대상은 2023년 7월 전북 군산 전분당 공장에 생산 기반을 마련하고 외국산 원료가 아닌 자체 효소 기술로 생산한 고품질의 알룰로스를 저당 제품의 핵심 원료로 사용하고 있다. 또 '전자 혀 기기'를 도입해 단맛의 패턴을 정밀하게 분석하고 다양한 대체당의 조합과 함량을 과학적으로 설계했다. 이를 통해 설탕이나 과당 없이도 일반 소스와 차이가 없는 최상의 맛을 구현하며 소비자 만족도를 높이고 있다.

향후 대상 청정원은 '저당 쌈장'을 시작으로 다음 달에는 굴소스, 스위트칠리소스, 돈까스소스 등 새로운 소스류 3종의 출시를 앞두고 있다. 이와 함께 가정에서 사용 빈도가 높은 마요네즈, 케첩, 허니 머스타드, 양념치킨 등 소스류는 물론 고기양념장까지 제품 포트폴리오를 확장해 연내 총 20종의 LOWTAG 라인업을 완성한다는 방침이다.

고봉관 대상 편의소스팀장은 "대상 청정원의 독자적인 대체당 기술력을 앞세워 저당 니즈가 있는 카테고리에서 LOWTAG 제품을 선보인 것이 주효한 것으로 보인다"며 "향후에는 LOWTAG를 저당 중심에서 저나트륨, 저지방 등의 헬스&웰니스 소스류로 확대해 건강한 식습관과 즐거운 식사 경험을 제공하는데 앞장설 것"이라고 말했다.





